Tomas Bottari y su devoción por Independiente Rivadavia: "Esta camiseta te pide vaciarte y yo lo entendí desde el día uno"

Tomás Bottari fue de menos a más en Independiente Rivadavia. Llegó desde Nueva Chicago en la B Nacional y fue consolidándose en el equipo titular hasta formar parte indispensable del esquema de Alfredo Berti.
Tomás Bottari mostró su felicidad luego de obtener la Copa Argentina con Independiente Rivadavia
Hoy, Tomás Bottari disfruta de las mieles del éxito más que merecidas en Independiente Rivadavia tras la obtención de la Copa Argentina. "Fue el año más lindo. Venía de un lindo año el 2024, en un club hermoso como lo fue Nueva Chicago, pero este año consagrar con una Copa, con un título, ponerle la primera estrella en el escudo al club es algo hermoso", afirmó el mediocampista en los festejos en el Bautista Gargantini.
Un lazo fraterno se fue generando entre Bottari y la gente de la Lepra que, al salir de la cancha luego del empate ante Central Córdoba, coreó su nombre en uno de los tantos flashes que tuvo la celebración en el Bautista Gargantini. "A principio de año soñábamos con este final. Terminar así con nuestra gente que todo el año nos acompañó. Se lo merecen, esto es para ellos porque son únicos. Estoy muy feliz de estar así compartiendo con ellos este momento", completó el 5 del Azul.
Su recorrido en Independiente Rivadavia incluyó mucho sacrificio, intervención en su espalda de por medio, y perseverancia desde el inicio para lograr el objetivo. "Uno trata de dejar todo porque esta camiseta te pide eso, te pide vaciarte, y lo entendí desde el día uno. Quiero mucho a la gente, son únicos, no tiene precio lo que estamos viviendo".
Independiente Rivadavia bajará el telón del 2025 ante Defensa y Justicia el próximo lunes desde las 17 horas, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Luego la Lepra continuará hasta el 5 de diciembre entrenando, día en el que el plantel quedará licenciado hasta inicios de enero.
Con grandes promesas para el 2026, la Lepra afrontará la pretemporada con la necesidad de hacer un buen torneo para escalar en la tabla anual pero con el atractivo de jugar Copa Libertadores por ser campeón de la Copa Argentina. "El año que viene se nos vienen cosas lindas, una copa muy importante, y lo vamos a asumir con total responsabilidad y vamos a pelearla hasta el final como pasó acá", concluyó Tomás Bottari.