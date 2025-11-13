Tomas Bottari y su devoción por Independiente Rivadavia: "Esta camiseta te pide vaciarte y yo lo entendí desde el día uno"

Hoy, Tomás Bottari disfruta de las mieles del éxito más que merecidas en Independiente Rivadavia tras la obtención de la Copa Argentina. "Fue el año más lindo. Venía de un lindo año el 2024, en un club hermoso como lo fue Nueva Chicago, pero este año consagrar con una Copa, con un título, ponerle la primera estrella en el escudo al club es algo hermoso", afirmó el mediocampista en los festejos en el Bautista Gargantini.

bottari lepra Tomás Bottari, estandarte en el mediocampo de Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza.

Un lazo fraterno se fue generando entre Bottari y la gente de la Lepra que, al salir de la cancha luego del empate ante Central Córdoba, coreó su nombre en uno de los tantos flashes que tuvo la celebración en el Bautista Gargantini. "A principio de año soñábamos con este final. Terminar así con nuestra gente que todo el año nos acompañó. Se lo merecen, esto es para ellos porque son únicos. Estoy muy feliz de estar así compartiendo con ellos este momento", completó el 5 del Azul.