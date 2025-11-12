De Texas a la Gloria: viajó por Independiente Rivadavia y honró a su padre recientemente fallecido

"He creado junto a otros chicos la Filial de Texas. Eso habla del fanatismo que tenemos por Independiente Rivadavia", sumó a su carta de presentación dejando claro los sentimientos que tiene por la institución mendocina.

Al ser consultado sobre si dijo presente en la cancha de Instituto de Córdoba, donde el Azul logró conquistar la Copa Argentina tras vencer a Argentinos en la tanda de penales, aseguró: "Viajé solamente a Córdoba por la final. Fue un viaje de cuatro días".

A la hora de comenzar con su relato, se refirió al drama familiar que atravesó semanas atrás: "Mi papá tenía cáncer. Había fallecido una semana antes de que jugara Independiente. Cuando dijeron que el partido con Argentinos Juniors era el 5 de noviembre todo el mundo me decía que estaba loco, que no podía ir. Los colores me los transmitió él".

"Mi papá es hincha de Independiente Rivadavia. Desde que soy chico me llevaba a la cancha. y pude compartir con él el ascenso del 99. Desde que tengo seis años y uso de razón que compartí todo lo que es Independiente junto a él", sumó.

Hinchas de Independiente Rivadavia - Gastón y su padre, quien falleció en noviembre del 2025 Gastón junto a su padre, quien le heredó la pasión por Independiente Rivadavia.

En cuanto a su decisión de estar presente en Córdoba, Gastón comentó: "Falleció mi papá lamentablemente y a la semana jugaba la Lepra. Agarré un avión, la bandera y me fui. Sin pensar nada. Solamente que era la final de nuestras vidas y que tenía que estar independientemente de lo que pasara. Siempre pensando en mi papá, en la tribuna mirando para arriba en la tribuna y soñando que él me iba a dar la gloria y fue así".

También estuvo en la final por el ascenso

En 2023 Independiente Rivadavia le ganó a Almirante Brown y logró el anhelado ascenso a Primera. Él no se perdió el duelo pero aterrizó en suelo argentino tras vivir una escena de terror.

"Soy camionero, tengo mi propia empresa en la que transporto materiales para la construcción. Lamentablemente una semana antes de que se jugara esa final tuve un accidente grave", comenzó con su relato.

Acto seguido, sumó: "Se me cruzó un camión en el camino y para no matarlo ni matar a otras personas decidió tirarme al acantilado. Terminé adentro de un pozo. Estuve tres días inconsciente en el hospital. Me rompí todo".

Hincha Independiente Rivadavia Gastón viajó 6.929 kilómetros, desde Texas a Córdoba, para ver a Independiente Rivadavia.

Pese a ello, y a las recomendaciones de los médicos, decidió estar junto a Independiente Rivadavia en el Mario Alberto Kempes: "Salí del hospital, me puse una gaza al rededor de la costilla, agarré la mochila y me fui para el ascenso. Al igual que este fue un viaje de solo cuatro días. Por Independiente he dado todo. He puesto cuando hubo que poner. A Independiente lo hace grande su gente. Siempre por y para Independiente. Nadie es más grande que el escudo".

Para finalizar, dejando claro lo que significa la Lepra para él, sentenció: "Gracias a Dios nos tocó la gloria después de tanto sufrir. Siempre estando ahí. En las malas, en las buenas y en las que sea. Es lo que tiene Independiente. Estando en las malas sos más fuerte y estando en las buenas ni hablar. A la gente de la Lepra le corre mucha sangre por las venas. Eso no lo tienen otros clubes".