El famoso túnel submarino que conecta dos países de Europa en 35 minutos: es el mas largo del mundo

Alrededor del mundo, varias son las construcciones que fueron diseñadas para conectar dos sitios entre sí. En este sentido, hay un túnel muy famoso que destaca, siendo considerada una de las mayores obras de ingeniería del siglo XX. Lo que sorprende es que se ubica justo por debajo del famoso canal de la Mancha.
El Eurotúnel es un emblemático túnel ferroviario submarino que conecta el sur de Inglaterra (Folkestone, Kent) con el norte de Francia (Coquelles, cerca de Calais). Ubicado en Europa, es el túnel submarino más largo del mundo.
El famoso túnel que conecta dos países de Europa
El Eurotúnel ha transformado los viajes y el transporte de mercancías entre el Reino Unido y la Europa continental, ofreciendo una alternativa rápida y fiable al transporte aéreo y a los ferries. Estos últimos pueden verse afectados por las condiciones climáticas adversas. Fue inaugurado en 1994 después de 6 años de construcción.
El túnel tiene una longitud total de 50,5 kilómetros (31,4 millas), de los cuales aproximadamente 38 kilómetros (24 millas) se encuentran bajo el lecho marino.
El cruce a través del túnel en los servicios de tren dura aproximadamente 35 minutos, aunque si se adquiere el servicio total, que abarca desde el centro de Londres al centro de París, toma alrededor de 2 horas y 15 minutos.
En su estructura, esta construcción consta de tres túneles paralelos: dos túneles principales para el tráfico ferroviario y un túnel de servicio central más pequeño para mantenimiento, ventilación y acceso de emergencia.
El año en el que Reino Unido canceló la construcción del túnel
Reino Unido canceló la construcción del Eurotúnel en 1975 debido a su alto costo, la incertidumbre sobre su membresía en la Comunidad Económica Europea y la crisis económica de la época.
La decisión británica causó consternación entre los socios franceses. El gobierno británico destinó 17 millones en gastos de cancelación y, tras 11 años, el proyecto se reanudó con el Tratado de Canterbury