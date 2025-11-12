El famoso túnel submarino que conecta dos países de Europa en 35 minutos: es el mas largo del mundo

El túnel tiene una longitud total de 50,5 kilómetros (31,4 millas), de los cuales aproximadamente 38 kilómetros (24 millas) se encuentran bajo el lecho marino.

El cruce a través del túnel en los servicios de tren dura aproximadamente 35 minutos, aunque si se adquiere el servicio total, que abarca desde el centro de Londres al centro de París, toma alrededor de 2 horas y 15 minutos.

europa, tunel El viaje en este túnel dura aproximadamente 35 minutos.

En su estructura, esta construcción consta de tres túneles paralelos: dos túneles principales para el tráfico ferroviario y un túnel de servicio central más pequeño para mantenimiento, ventilación y acceso de emergencia.

El año en el que Reino Unido canceló la construcción del túnel

Reino Unido canceló la construcción del Eurotúnel en 1975 debido a su alto costo, la incertidumbre sobre su membresía en la Comunidad Económica Europea y la crisis económica de la época.

La decisión británica causó consternación entre los socios franceses. El gobierno británico destinó 17 millones en gastos de cancelación y, tras 11 años, el proyecto se reanudó con el Tratado de Canterbury