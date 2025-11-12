Fórmula 1: Audi reveló los colores y el diseño del auto para la temporada 2026

Audi presentó este miércoles el diseño de su primer auto de Fórmula 1, que debutará en 2026, en un evento de lanzamiento espectacular realizado en Múnich.
Audi presentó este miércoles el diseño de su primer auto de Fórmula 1, que debutará en 2026, en un evento de lanzamiento espectacular realizado en Múnich.
Audi presentó este miércoles el diseño de su primer auto de Fórmula 1, que debutará en 2026, en un evento de lanzamiento espectacular realizado en Múnich.
La marca alemana se incorporará a la máxima categoría el próximo año con su propio chasis y unidad de potencia, diseñados según la nueva normativa, tras hacerse cargo del equipo Sauber.
Desde que en 2022 se comprometió a participar en la F1 en 2026, Audi ha estado reforzando su base de unidades de potencia en Neuberg (Alemania) y mejorando la sede de Sauber en Hinwil (Suiza), desde donde operarán el chasis y el equipo. Además, ha inaugurado un Centro Tecnológico en Bicester (Reino Unido) para aprovechar al máximo la experiencia del Motorsport Valley británico.
Gabriel Bortoleto, que debutó con Sauber este año, y el veterano piloto Nico Hulkenberg, que logró su primer podio en la F1 en Silverstone este verano, continuarán en Audi como pilotos.
Ambos dijeron presente junto con el CEO de Audi, Gernot Dollner, el jefe del proyecto Audi F1, Mattia Binotto, y el director del equipo, Jonathan Wheatley, para revelar la visión de la marca para su entrada en la Fórmula 1 en un evento exclusivo en el Audi Brand Experience Centre de Múnich.
Audi presentó un diseño conceptual que "ofrece un adelanto de la combinación de colores y el diseño del primer monoplaza de Fórmula 1 de Audi, que se presentará en enero de 2026".
La paleta de colores incluye titanio, negro carbono y rojo Audi, e incorpora los icónicos cuatro aros de la compañía. Su objetivo es tener "el coche más llamativo en la pista.
"El automovilismo forma parte del ADN de Audi y siempre ha sido el motor del progreso tecnológico y la innovación", afirmó Dollner. "Al entrar en la máxima categoría del automovilismo, Audi hace una declaración clara y ambiciosa. Es el siguiente capítulo en la renovación de la compañía".
"No participamos en la Fórmula 1 sólo por participar. Queremos ganar, pero sabemos que no se llega a ser un equipo puntero en la Fórmula 1 de la noche a la mañana.", agregó.