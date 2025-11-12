Fórmula 1: Audi reveló los colores y el diseño del auto para la temporada 2026

Gabriel Bortoleto, que debutó con Sauber este año, y el veterano piloto Nico Hulkenberg, que logró su primer podio en la F1 en Silverstone este verano, continuarán en Audi como pilotos.

audi 1

Ambos dijeron presente junto con el CEO de Audi, Gernot Dollner, el jefe del proyecto Audi F1, Mattia Binotto, y el director del equipo, Jonathan Wheatley, para revelar la visión de la marca para su entrada en la Fórmula 1 en un evento exclusivo en el Audi Brand Experience Centre de Múnich.

Audi prepara su arribo a la Fórmula 1

Audi presentó un diseño conceptual que "ofrece un adelanto de la combinación de colores y el diseño del primer monoplaza de Fórmula 1 de Audi, que se presentará en enero de 2026".

Embed - Audi on Instagram: "Our entry into Formula 1® with the Audi R26 Concept is a commitment to a principle that has always guided us: we race for progress beyond the finish line. This commitment is built on the legacy of Audi Motorsport Icons — from the pioneering Auto Union Type C to the convention-breaking Audi RS Q e-tron. #Audi #AudiF1Project —— The vehicle shown is the Audi R26 Concept car." View this post on Instagram

La paleta de colores incluye titanio, negro carbono y rojo Audi, e incorpora los icónicos cuatro aros de la compañía. Su objetivo es tener "el coche más llamativo en la pista.

"El automovilismo forma parte del ADN de Audi y siempre ha sido el motor del progreso tecnológico y la innovación", afirmó Dollner. "Al entrar en la máxima categoría del automovilismo, Audi hace una declaración clara y ambiciosa. Es el siguiente capítulo en la renovación de la compañía".

"No participamos en la Fórmula 1 sólo por participar. Queremos ganar, pero sabemos que no se llega a ser un equipo puntero en la Fórmula 1 de la noche a la mañana.", agregó.