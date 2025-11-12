Francia quiere revancha ante la Selección argentina: la fecha tentativa para el amistoso

La Selección argentina podría disputar un amistoso ante su par de Francia, rival al que le ganó la última final de la Copa del Mundo hace 3 años, en la misma fecha FIFA que disputará la Finalissima ante España, en Qatar.
Luego de varios idas y vueltas, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) acordó que la Finalissima, el trofeo que enfrenta a las selecciones campeones de América y de Europa, se dispute el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar, el mismo estadio donde la Selección argentina conquistó el Mundial el 18 de diciembre de 2022.
Aquel campeonato conseguido en Qatar significó el tercero para la Selección argentina, en un partido vibrante ante su par de Francia que terminó 3-3 en el tiempo reglamentario y 4-2 en los penales.
Justamente, la selección de Francia podría asegurar su clasificación al Mundial del año próximo en la actual fecha FIFA y, por ello, planea realizar amistosos de primer nivel en la previa del inicio de la misma en junio.
Francia jugará este jueves con Ucrania, en París, y el domingo con Azerbaiyán, en Bakú, aunque un triunfo este jueves ya le bastaría para clasificarse ya que faltando solo dos fechas tiene 10 puntos, Ucrania tiene 7, Islandia 4 y Azerbaiyán 1.
En este marco, los dirigentes galos idean un amistoso con la Selección argentina en la fecha FIFA de marzo, considerando que es el actual campeón del mundo e intentando medir sus fuerzas, dilucidando el nivel al cual estarán para competir en la cita intercontinental en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio del año próximo.
El encuentro podría jugarse también en Qatar para evitar que Argentina tenga que viajar después de jugar con España.