Francia quiere revancha ante la Selección argentina: la fecha tentativa para el amistoso

Justamente, la selección de Francia podría asegurar su clasificación al Mundial del año próximo en la actual fecha FIFA y, por ello, planea realizar amistosos de primer nivel en la previa del inicio de la misma en junio.

Francia jugará este jueves con Ucrania, en París, y el domingo con Azerbaiyán, en Bakú, aunque un triunfo este jueves ya le bastaría para clasificarse ya que faltando solo dos fechas tiene 10 puntos, Ucrania tiene 7, Islandia 4 y Azerbaiyán 1.

Selección argentina vs. Francia: cuándo y dónde sería el amistoso

En este marco, los dirigentes galos idean un amistoso con la Selección argentina en la fecha FIFA de marzo, considerando que es el actual campeón del mundo e intentando medir sus fuerzas, dilucidando el nivel al cual estarán para competir en la cita intercontinental en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio del año próximo.

El encuentro podría jugarse también en Qatar para evitar que Argentina tenga que viajar después de jugar con España.