La feroz crítica que recibió el River de Marcelo Gallardo: "Un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones"

La feroz crítica hacia el presente del River de Marcelo Gallardo

Diego Latorre fue la personalidad en cuestión que criticó el andar de River en este final de temporada 2025. Ex jugador de Boca, analista de fútbol formado en la carrera de entrenador, Gambeta es palabra autorizada a la hora de analizar fútbol en su totalidad.

En el programa F90 de ESPN, en su carácter de panelista, Latorre dio su opinión sobre el presente de River en este final de año. "No ha sabido desarrollar Gallardo una idea clara y eficiente durante todo este año y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones. Y digo poco entrenado desde algunas acciones de juego, o sea, un equipo que se sostiene solo desde la táctica", expresó.

"Uno espera que en los momentos límite un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas o pensando en cómo anular al rival. Además, apoyado en un estado de ánimo muy endeble porque al primer contratiempo, enseguida el equipo se desmorona", agregó.

Sin embargo, Diego Latorre no solo responsabilizó a Gallardo del mal momento del Millonario sino también a los jugadores. "No todo está ligado siempre a lo que haga un entrenador. Los jugadores tendrán que sacar algo también para ayudar y hacer un esfuerzo para devolverle la confianza", completó el ex jugador.

River se enfrentará a Vélez este domingo desde las 17 en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. Allí se definirá si puede meterse en zona de Repechaje de Libertadores (tiene que esperar a que Argentinos Juniors no le gane a Estudiantes) y si consolida su pasaje a los playoffs del torneo.