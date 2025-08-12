Gambeta habló del equipo que la está pasando mal en la Primera Nacional.

Pese a no haber jugado nunca en el club, Gambeta siente cariño por herencia paterna y se mostró más que comprometido con colaborar para que Ferrocarril Oeste pueda alejarse de la incómoda posición que ocupa en la tabla de posiciones del Grupo A del torneo de la Primera Nacional.

Ferro
Ferro perdi&oacute; y qued&oacute; al borde de la zona de descenso.

Las declaraciones de Diego Latorre

En medio de su participación en el programa F90 de ESPN, donde se desempeña como panelista, Diego Latorre fue contundente a la hora de hablar del Verde, quien actualmente se encuentra a dos puntos de la zona de descenso a la Primera B Metropolitana.

Luego de que Ferro perdiera con Arsenal, equipo que ahora quedó a tres puntos de distancia (los de Sarandí ocupan el último puesto), Gambeta soltó: “Ferro está en la decadencia. Estoy muy mal. Estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver alguna cuestión”.

Sebastián Vignolo, conductor del programa, preguntó inmediatamente: “¿Serías el técnico de Ferro?”. Sin dudarlo, el exjugador de Boca y Racing, entre otros, respondió: “No, esto es mucho más profundo”.

“¿Mánager?”, insistió el Pollo. Ahora, la respuesta de quien ganara la Copa América de 1991 con la Selección argentina cambió: “Mánager, no sé. La realidad de Ferro me duelo mucho y haría lo que esté a mi alcance para ayudar, desde el lugar que sea”.

Para finalizar, Latorre sentenció: “No puedo creer que cualquier equipo esté en Primera División y Ferro hace veintipico de años que está afuera. Un club ejemplar toda la vida, de dirigentes nobles, capaces, decentes… Me duele de verdad, no es que me quiero postular”.

