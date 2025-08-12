Luego de que Ferro perdiera con Arsenal, equipo que ahora quedó a tres puntos de distancia (los de Sarandí ocupan el último puesto), Gambeta soltó: “Ferro está en la decadencia. Estoy muy mal. Estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver alguna cuestión”.

Sebastián Vignolo, conductor del programa, preguntó inmediatamente: “¿Serías el técnico de Ferro?”. Sin dudarlo, el exjugador de Boca y Racing, entre otros, respondió: “No, esto es mucho más profundo”.

“¿Mánager?”, insistió el Pollo. Ahora, la respuesta de quien ganara la Copa América de 1991 con la Selección argentina cambió: “Mánager, no sé. La realidad de Ferro me duelo mucho y haría lo que esté a mi alcance para ayudar, desde el lugar que sea”.

Para finalizar, Latorre sentenció: “No puedo creer que cualquier equipo esté en Primera División y Ferro hace veintipico de años que está afuera. Un club ejemplar toda la vida, de dirigentes nobles, capaces, decentes… Me duele de verdad, no es que me quiero postular”.