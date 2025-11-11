Un referente de River se despediría del club en el partido contra Vélez

Casco tiene su vínculo con el Millo hasta fines de este 2025 y las posibilidades de que el contrato se extienda siendo muy bajas. Es que el lateral de 37 años, quien hace rato perdió el puesto con el Huevo Acuña, comenzaría a despedirse del elenco orientado por Marcelo Gallardo.

casco 3.jpg Cascomse ganó un lugar en River.

Llegó al club en el 2015 y se convirtió en una pieza fundamental dentro de los equipos de Gallardo. Si bien en estos últimos años su presencia dentro de los 11 titulares fue mermando, el lateral siempre sumó minutos en sus diez años con la camiseta millonaria.

Es un referente del elenco de Núñez que se mantuvo vigente en 10 años, nada menos.

Los números de Milton Casco en River