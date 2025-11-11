Un referente de River se despediría del club en el partido contra Vélez

Un referente de River diría adiós en el partido del próximo fin de semana frente a Vélez, por el Torneo Clausura, donde el Millonario se jugará la clasificación a la Copa Libertadores. Se trata del marcador lateral Milton Casco.
Un peso pesado de River diría adiós en el partido del próximo fin de semana frente a Vélez, por el Torneo Clausura
Un referente de River diría adiós en el partido del próximo fin de semana frente a Vélez, por el Torneo Clausura, donde el Millonario se jugará la clasificación a la Copa Libertadores. Se trata del marcador lateral Milton Casco.
River tendrá varias bajas para esta 16ª fecha del Clausura tras la dura caída ante Boca, por ello Marcelo Gallardo probablemente opte por poner a un histórico en una posición de la cancha para la que no tiene muchas alternativas.
Marcos Acuña recibió su quinta amarilla ante Boca y por ello no jugará ante Vélez, lo que le abrió la puerta a Milton Casco para que tenga una chance más antes de que venza su contrato.
Casco tiene su vínculo con el Millo hasta fines de este 2025 y las posibilidades de que el contrato se extienda siendo muy bajas. Es que el lateral de 37 años, quien hace rato perdió el puesto con el Huevo Acuña, comenzaría a despedirse del elenco orientado por Marcelo Gallardo.
Llegó al club en el 2015 y se convirtió en una pieza fundamental dentro de los equipos de Gallardo. Si bien en estos últimos años su presencia dentro de los 11 titulares fue mermando, el lateral siempre sumó minutos en sus diez años con la camiseta millonaria.
Es un referente del elenco de Núñez que se mantuvo vigente en 10 años, nada menos.