El tremendo mensaje de Maximiliano Salas para los hinchas de River tras el papelón ante Boca

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo -renovó por un año más poco después de que Stefano Di Carlo asumiera como nuevo presidente del “Millonario”- acumula nueve derrotas en los últimos once encuentros disputados entre todas las competencias, sumando a que en el torneo local se encuentra en una posición comprometida de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

River buscará cambiar la historia en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando se enfrente a Vélez en el estadio José Amalfitani, en un duelo donde deberá llevarse los tres puntos si desea tener una oportunidad de ingresar a la Copa Libertadores del año próximo.

Salas protagonizó un hecho que se viralizó en las redes sociales. Al retirarse del campo de juego, Salas reaccionó de forma inapropiada ante la provocación de un hincha rival que ingresó al terreno y lo filmó con su celular, golpeando el dispositivo desde atrás.