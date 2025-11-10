Se confirmó la peor noticia para Maxi Meza en River: cuánto tiempo estará parado

Meza se fue en camilla con gestos de dolor y lágrimas, mientras los médicos de River anticipaban la gravedad del cuadro. La confirmación posterior ratificó lo peor para un jugador que venía recuperándose de molestias previas en la misma zona y que había tenido otra larga recuperación.

Siguen las malas noticias para el elenco que orienta Marcelo Gallardo, que está golpeado y lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026. La baja de Meza implica una pérdida importante en la estructura del mediocampo, tanto por su despliegue como por su capacidad en ataque.

¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER! Maxi Meza sufrió una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, será operado y estará de baja por tres meses.





Galarza Fonda, Juanfer Quintero o Nacho Fernández podrían ser sus reemplazantes en la última fecha ante Vélez y también en caso de que el Millonario se clasifique a los playoffs.

Lo que viene para River en el Torneo Clausura

Tras caer ante Boca, de visitante, el Millonario deberá visitar a Vélez en día y hora a confirmar.

El equipo riverplatense suma 21 unidades y está sexto en el Grupo B, por lo que se estaría clasificando a los playoffs.

Sin embargo, en la tabla anual, el elenco de la banda roja está tercero con 52 unidades, está en zona de repechaje, pero podría ser pasado este lunes por Argentinos Juniors y Riestra (ambos suman 51 pùntos) si ganan sus partidos de este lunes frente a Belgrano e Independiente, respectivamente.