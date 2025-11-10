Se confirmó la peor noticia para Maxi Meza en River: cuánto tiempo estará parado

Finalmente se conoció la peor de las noticias para River este lunes tras la lesión que sufrió Maximiliano Meza este domingo en la dura caída por 2 a 0 frente a Boca, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.
Se confirmó el grado de lesión del volante de River Maximiliano Meza. El ex Independiente sufrió la dolencia frente a Boca
Finalmente se conoció la peor de las noticias para River este lunes tras la lesión que sufrió Maximiliano Meza este domingo en la dura caída por 2 a 0 frente a Boca, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.
Maximiliano Meza sufrió una lesión seria en la rodilla izquierda que lo marginará de las canchas al menos tres meses. Según el parte médico de River, el mediocampista tuvo una avulsión del tendón rotuliano, una dolencia que requerirá cirugía en los próximos días.
A los 30 minutos del primer tiempo, el futbolista se lesionó de manera fortuita y sin tener contacto con un rival. Cayó al suelo cuando buscaba una pelota.
Meza se fue en camilla con gestos de dolor y lágrimas, mientras los médicos de River anticipaban la gravedad del cuadro. La confirmación posterior ratificó lo peor para un jugador que venía recuperándose de molestias previas en la misma zona y que había tenido otra larga recuperación.
Siguen las malas noticias para el elenco que orienta Marcelo Gallardo, que está golpeado y lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026. La baja de Meza implica una pérdida importante en la estructura del mediocampo, tanto por su despliegue como por su capacidad en ataque.
Galarza Fonda, Juanfer Quintero o Nacho Fernández podrían ser sus reemplazantes en la última fecha ante Vélez y también en caso de que el Millonario se clasifique a los playoffs.
Tras caer ante Boca, de visitante, el Millonario deberá visitar a Vélez en día y hora a confirmar.
El equipo riverplatense suma 21 unidades y está sexto en el Grupo B, por lo que se estaría clasificando a los playoffs.
Sin embargo, en la tabla anual, el elenco de la banda roja está tercero con 52 unidades, está en zona de repechaje, pero podría ser pasado este lunes por Argentinos Juniors y Riestra (ambos suman 51 pùntos) si ganan sus partidos de este lunes frente a Belgrano e Independiente, respectivamente.