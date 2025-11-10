Piensa Scaloni: por qué varios jugadores fueron desafectados de la Selección argentina y quiénes se sumaron

Es por eso que en conversaciones con ESPN el mediocampista del Chelsea explicó: "Estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla y tomamos la decisión de descansar".

"Esta última semana sufrí muchísimo dolor y todos ya lo saben. Espero recuperarme al máximo para volver al 100% y entrenar con mis compañeros", declaró el ex jugador de River.

En las últimas horas se sumaron tres jugadores más a la categoría de las bajas porque Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone tampoco podrán disputar el amistoso y deberan regresar a las filas del Atlético Madrid.

Selección argentina - Desafectados Los jugadores convocados con los que no podrá contar Lionel Scaloni.

Los motivos no son físicos sino que los tres jugadores no llegaron con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla, por lo tanto, no tienen el visto bueno para ingresar a Angola.

El rompecabezas de Lionel Scaloni también involucra la ausencia de los jugadores del ámbito local ya que el entrenador campeón del mundo llegó a un acuerdo con Chiqui Tapia para que no los convoque ya que se juegan momentos definitivos en el fútbol argentino.

De esta manera tanto Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses no fueron invitados para viajar a Angola y se quedaron defendiendo los colores de sus clubes.

El rompecabezas de Lionel Scaloni: las altas

Luego de conocerse las bajasm, Lionel Scaloni activó un plan B. Fue así que convocó a Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, lateral derecho y actual capitán de Royale Union Saint-Gilloise de la liga belga.

Además, Lisandro Martínez volvió a entrenarse con sus compañeros de la Selección argentina aunque no es el objetivo que sume minutos ya que está en la etapa final de una difícil recuperación que lo marginó de las canchas desde febrero.

Lisandro Martínez Lisandro Martínez volvió a entrenarse bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

Para finalizar, otro de los jugadores que recibió el llamado a último minuto fue Emiliano Buendía, mediocampista del Aston Villa que viene de convertir un golazo en la goleada frente a Bournemouth.

Luego del partido del viernes la Selección argentina no tendrá otro amistoso ya que la AFA no logró cerrar ningún rival y el cuerpo técnico viajará junto a los jugadores a Alicante, España, donde continuarán las prácticas hasta el 18 de noviembre, último día de la fecha FIFA.