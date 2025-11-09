Sonríe Scaloni: el campeón del mundo que puede volver a la Selección argentina luego de su lesión

Lisandro Martínez El Licha sueña con volver a vestir la camiseta de la Selección argentina.

En el Mundial 2026 fue un jugador fundamental en la saga central donde alternó titularidades con sus compañeros y ahora volverá a verse las caras con sus viejos amigos y conocidos: Cristian Cuti Romero y Nicolás Otamendi; mientras que el resto de los convocados para el amistoso son Marcos Senesi y Juan Foyth.

El Carnicero sufrió una grave lesión en febrero cuando el Manchester United enfrentó al Crystal Palace y el defensor sufrió una toruta del ligamento cruzado en su rodilla izquierda. Por delante tuvo una recuperación lenta y hace unas semanas retornó al Centro de Entrenamiento de Carrington del conjunto rojo.

El paso de Lisandro Martínez en la Selección argentina

El defensor de 27 años ganó tres trofeos con la Selección argentina: el Mundial Qatar 2022 y las Copas América en 2021 y 2024. Ha defendido la Albiceleste en 26 oportunidades, además de marcar en los cuartos de final frente a Ecuador en el certamen continental.

Lisandro Martínez no fue convocado para visitar al Tottenham, pero ya comenzó a entrenarse con sus compañeros del Manchester United. El argentino tiene posibilidades de volver a las canchas luego de la fecha FIFA cuando el equipo rojo reciba al Everton el lunes 24 de noviembre a partir de las 17 horas.

Lisandro-Martínez.jpg El defensor de la Selección argentina sufrió una grave lesión en febrero.

La Selección argentina jugará contra Angola

El amistoso se disputará en Luanda, la capital de Angola, el 14 de noviembre a partir de las 13 (horario de Argentina) y el técnico nacido en Pujato ya eligió a los 24 jugadores que viajarán. Entre ellos se destaca la presencia de Joaquín Panichelli, goleador de la Ligue 1 con el Racing Club de Estrasburgo, y de Giuanluca Prestianni, jugador del Benfica que se destacó en la Selección Sub 20 subcampeona en el Mundial de Chile.

Ante la ausencia del Dibu Martínez, los encargados de proteger el arco serán Gerónimo Rulli y Walter Benítez; mientras que en la defensa eligió a siete jugadores: Nahuel Molina, Juan Floyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

En el mediocampo estará Máximo Perrone (del Como, compañero de Nico Paz que también fue convocado), Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada y Giovani Lo Celso.

Y la delantera está compuesta por jugadores de lujo: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López (es la segunda convocatoria consecutiva para el delantero del Palmeiras), Julián Álvarez y la primera vez de Joaquín Panichelli.