Con un gol polémico Godoy Cruz pierde 1 a 0 con Atlético Tucumán finalizado el primer tiempo

Godoy Cruz visita al Atlético Tucumán obligado a ganar por el triunfo de Aldosivi para escapar del fondo de la tabla anual y del descenso.

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Godoy Cruz busca un triunfo que lo aleje del fondo de la Tabla Anual y el descenso en el estadio Estadio Monumental Presidente José Fierro del Atlético Tucumán.

Godoy Cruz juega ante Atlético Tucumán por la 15ª y penúltima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional un partido de suma importancia, de cara a la permanencia del Tomba en la máxima categoría. El encuentro se disputa en el estadio Presidente Fierro bajo el arbitraje de Sebastián Zunino.

GOL de Atlético Tucumán. A los 18 minutos, en el primer ataque del local, una pelota cruzada al segundo palo , y ante la palomita de Ramiro Ruiz, Juan Moran cabeceó, dio en el palo y se fue hacia el arco. Su compañero Rasmussen, aparentemente, no la pudo sacar sobre la línea y el árbitro Zunino decretó autogol de Morán.

Godoy Cruz estaba jugando mejor que el dueño de casa, y en una polémica jugada -primer avance de los tucumanos- llegó el gol que los puso en ventaja.

Se enciende Santino Andino y hay chances de empatar. Sobre el final del período inicial Santino Andino comenzó a atacar con más convicción y así llevó peligro al arco de Matías Mansilla.

Con el triunfo de Aldosivi 1 a 0 contra Banfield, el Tiburón se fue a 30 puntos, y el Tomba y San Martín de San Juan igualan ahora en el último peldaño de este escalafón con 29. Un triunfo en Tucumán les daría a los dirigidos por Omar Asad una ventaja, ya que en la última fecha juegan de locales el próximo domingo frente a Deportivo Riestra y los sanjuaninos visitan a los marplatenses.

