Con un gol polémico Godoy Cruz pierde 1 a 0 con Atlético Tucumán finalizado el primer tiempo

GOL de Atlético Tucumán. A los 18 minutos, en el primer ataque del local, una pelota cruzada al segundo palo , y ante la palomita de Ramiro Ruiz, Juan Moran cabeceó, dio en el palo y se fue hacia el arco. Su compañero Rasmussen, aparentemente, no la pudo sacar sobre la línea y el árbitro Zunino decretó autogol de Morán.

Godoy Cruz estaba jugando mejor que el dueño de casa, y en una polémica jugada -primer avance de los tucumanos- llegó el gol que los puso en ventaja.

Se enciende Santino Andino y hay chances de empatar. Sobre el final del período inicial Santino Andino comenzó a atacar con más convicción y así llevó peligro al arco de Matías Mansilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987685825669189892&partner=&hide_thread=false UNA JUGADA DE LA QUE SE HABLARÁ MUCHO TIEMPO: GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN PARA EL 1-0 ANTE GODOY CRUZ. ¿QUÉ TE PARECIÓ?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/a8mXQk3AWp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

Con el triunfo de Aldosivi 1 a 0 contra Banfield, el Tiburón se fue a 30 puntos, y el Tomba y San Martín de San Juan igualan ahora en el último peldaño de este escalafón con 29. Un triunfo en Tucumán les daría a los dirigidos por Omar Asad una ventaja, ya que en la última fecha juegan de locales el próximo domingo frente a Deportivo Riestra y los sanjuaninos visitan a los marplatenses.

► ESCUCHÁ ATLÉTICO TUCUMÁN - GODOY CRUZ EN VIVO POR RADIO NIHUIL haciendo click aquí

futbol-clausura-godoy cruz-tabla anual