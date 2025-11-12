Torneo Clausura: así se define la clasificación a los playoffs y los descensos en Primera División

Pero hay cuatro equipos que tienen chances de ingresar en el selecto grupo: Banfield (20 y -6), Belgrano (19 y +2), Defensa y Justicia (19 y -3) y Huracán (19 y -5).

En el Grupo B el panorama también está abierto: Rosario Central ya está clasificado con 31 puntos y una diferencia de gol +11 junto a Deportivo Riestra (27 puntos y +7), Lanús (27 y +5), Vélez (25 y +7) y San Lorenzo (23 +2).

Quienes aún no clasifican a la siguiente ronda pero están entre los primeros puestos son River(21 y +5), Talleres (20 y -3) y San Martín de San Juan (19 y -1). Quienes intentarán desplazar a esos equipos son: Sarmiento (19 y -4), Gimnasia (19 y -5) y Atlético Tucumán (18 y -3).

Es importante la diferencia de gol ya que el Artículo 24.2 del reglamento de AFA indica que en caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos el desempate se define de la siguiente manera:

Mayor diferencia de goles.

Mayor cantidad de goles a favor.

Resultado en los partidos disputados entre los equipos involucrados durante las fases regulares de los Torneos.

Ubicación en la Tabla General de Fair Play 2025.

Si la igualdad persiste, el Comité Ejecutivo de la LPF procederá a un sorteo.

Torneo Clausura: así se definen los descensos

Caso contrario es la definición de los descensos de la Primera División del fútbol argentino ya que no se define por diferencia de gol. El reglamento de AFA expresa en el Artículo 24.3 que los criterios deportivos recién mencionados quedan sin vigencia cuando se trata de la igualdad en puntos en la parte baja de la tabla de los promedios o de la tabla anual.

futbol-clausura-atletico tucuman-godoy cruz-01 Godoy Cruz va en búsqueda de tres puntos en el Torneo Clausura que les permita forzar un desempate.

Es así que si dos o más equipos empatan en la misma posición, deberán jugar obligatoriamente un partido de desempate. Por lo tanto, la única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.

Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón ya que San Martín descendería por los Promedios. Si el conjunto mendocino gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.

Si Godoy Cruz no gana o Aldosivi gana de local, cualquiera de las dos, el Tomba volverá a la Primera Nacional después de 17 años.