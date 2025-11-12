Torneo Clausura: así se define la clasificación a los playoffs y los descensos en Primera División

La última fecha del Torneo Clausura definirá el futuro de los equipos dePrimera División en tres frentes diferente ya que mientras algunos se jugarán sus últimas fichas para ingresar entre los ocho clasificados de cada grupo para los playoffs, otros intentarán lograr conseguir el boleto para los certámenes internacionales y, además, hay tres equipos que pelean por no descender.
En la previa de la fecha 16 de la Liga Profesional, que trae consigo muchas definiciones, surgieron grandes dudas con respecto a qué indica el reglamento a la hora de determinar qué sucede si se presenta una igualdad de puntos, tanto en la parte alta como en la baja de la tabla de posiciones.
Torneo Clausura: así se define la clasificación a los playoffs
En el Grupo A solo dos equipos tienen abrochada la clasificación para los playoffs del torneo de Primera División: Boca(tiene 26 puntos y una diferencia de gol +14) y Unión (con 24 puntos y +7). Por lo tanto, quedan seis cupos disponibles y la situación es la siguiente: Central Córdoba (23 y +6), Tigre (22 y +3), Barracas Central (22 y +2), Racing (22 y +2), Argentinos Juniors (21 y +4) y Estudiantes de La Plata (21 y 0).
Pero hay cuatro equipos que tienen chances de ingresar en el selecto grupo: Banfield (20 y -6), Belgrano (19 y +2), Defensa y Justicia (19 y -3) y Huracán (19 y -5).
En el Grupo B el panorama también está abierto: Rosario Central ya está clasificado con 31 puntos y una diferencia de gol +11 junto a Deportivo Riestra (27 puntos y +7), Lanús (27 y +5), Vélez (25 y +7) y San Lorenzo (23 +2).
Quienes aún no clasifican a la siguiente ronda pero están entre los primeros puestos son River(21 y +5), Talleres (20 y -3) y San Martín de San Juan (19 y -1). Quienes intentarán desplazar a esos equipos son: Sarmiento (19 y -4), Gimnasia (19 y -5) y Atlético Tucumán (18 y -3).
Es importante la diferencia de gol ya que el Artículo 24.2 del reglamento de AFA indica que en caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos el desempate se define de la siguiente manera:
Mayor diferencia de goles.
Mayor cantidad de goles a favor.
Resultado en los partidos disputados entre los equipos involucrados durante las fases regulares de los Torneos.
Ubicación en la Tabla General de Fair Play 2025.
Si la igualdad persiste, el Comité Ejecutivo de la LPF procederá a un sorteo.
Torneo Clausura: así se definen los descensos
Caso contrario es la definición de los descensos de la Primera División del fútbol argentino ya que no se define por diferencia de gol. El reglamento de AFA expresa en el Artículo 24.3 que los criterios deportivos recién mencionados quedan sin vigencia cuando se trata de la igualdad en puntos en la parte baja de la tabla de los promedios o de la tabla anual.
Es así que si dos o más equipos empatan en la misma posición, deberán jugar obligatoriamente un partido de desempate. Por lo tanto, la única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.
Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón ya que San Martín descendería por los Promedios. Si el conjunto mendocino gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.