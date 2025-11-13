Los jugadores del Atlético San Martín hicieron un comunicado y el presidente respondió

"De esta manera procedemos a rescindir nuestros contratos, sin siquiera reclamar los meses de noviembre y diciembre. Se acordó de los días diez de los meses de noviembre, diciembre y enero se saldarían los pagos correspondientes para saldar la deuda".

"Al día de la fecha 11/11/2025 no hemos recibido ningún pago, además al comunicarnos con los responsables del club, no hemos tenido respuesta alguna", explicaron.

"Por este motivo queremos informar que ante la falta de palabra y de predisposición, no nos queda otra alternativa que iniciar acciones legales".

"Sepan disculparnos, pero necesitamos cubrir necesidades básicas y mantener a nuestras familias, algo imposible sin el ingreso correspondiente", finaliza el comunicado que dice el plantel de San Martín- Federal A y tiene el escudo del club.

La respuesta de Damián Reyes

Damián Reyes, presidente del Atlético San Martín, en referencia al comunicado, afirmó. "Es de dos jugadores solamente, cuando terminó la temporada seguimos en contacto con la mayoría del plantel, con los referentes u algunos jugadores que se han ido a otros clubes. La deuda que tenemos la dividimos en tres cuotas y la primera era para el 10 de noviembre y tenemos dos días de atraso con estos dos chicos que han hecho el comunicado".

"El comunicado es bastante precario, copian y pegan un escudo. Hacen referencia a una situación mía que están totalmente equivocados, nosotros estamos cumpliendo con los pagos. Los nombres no lo voy a dar si no los dieron ellos, no han tenido el valor y las agallas, se hizo un arreglo y está el compromiso de pago", agregó el titular de la institución.