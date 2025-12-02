Netflix y una de las mejores series francesas: tiene 8 capítulos

Un punto que ha resultado sumamente atractivo para los suscriptores, además de una historia atípica, es que esta serie se encuentra ambientada en 1782, por lo que estamos hablando de un relato de época, relatos que siempre son exitosos en Netflix. En Francia, esta serie ocupa uno de los 50 primeros puestos en cuanto a valoraciones positivas de ofertas en distintas plataformas de streaming.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces, es uno de los relatos franceses más elegidos de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie La revolución

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 8 capítulos, La revolución centra su atención en: "En esta reversión de la historia, una enigmática enfermedad asola la Francia del siglo XVIII y origina una confrontación brutal entre los rebeldes y la aristocracia".

Una historia corta, diferente y de época hacen de esta serie una gran opción dentro de Netflix.

Netflix: reparto la serie La revolución

Amir El Kacem

Marilou Aussilloux

Lionel Erdogan

Isabel Aimé Gonzalez Sola

Julien Frison

Doudou Masta

Dimitri Storoge

Amélia Lacquemant

Coline Beal

Laurent Lucas

Gaia Weiss

Chiara Tantimonaco

