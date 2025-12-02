Netflix está creando un catálogo de series y películas en donde abunden ofertas para todos los gustos. Una serie está sumando reproducciones a lo loco con una historia tan original como particular, y es que con solo un puñado de capítulos, es considerada como una de las mejores ofertas francesas de los últimos años: La revolución.
Netflix y una de las mejores series francesas: tiene 8 capítulos
Esta serie es un éxito brutal dentro de Netflix y es de las más respetadas en su país, con una excelente crítica
Las series y películas de producción francesa han crecido mucho en los últimos años dentro del catálogo de Netflix, arrasando especialmente en todo aquello que está vinculado con dramas. Esta serie llega a demostrar que en este país saben hacer mucho más, y con un mix de terror y ciencia ficción de época, no paran de sumar reproducciones dentro de la plataforma.
Hay que saber que el personaje principal de esta serie es Joseph Ignace Guillotin, nada más y nada menos que el futuro inventor de la guillotina, él será el encargado de investigar los asesinatos de esta oferta sobrenatural dentro de Netflix. Este relato sale completamente de lo común a lo que nos tienen acostumbrado las producciones francesas, siendo una mezcla perfecta de ciencia ficción con terror.
Un punto que ha resultado sumamente atractivo para los suscriptores, además de una historia atípica, es que esta serie se encuentra ambientada en 1782, por lo que estamos hablando de un relato de época, relatos que siempre son exitosos en Netflix. En Francia, esta serie ocupa uno de los 50 primeros puestos en cuanto a valoraciones positivas de ofertas en distintas plataformas de streaming.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces, es uno de los relatos franceses más elegidos de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La revolución
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 8 capítulos, La revolución centra su atención en: "En esta reversión de la historia, una enigmática enfermedad asola la Francia del siglo XVIII y origina una confrontación brutal entre los rebeldes y la aristocracia".
Una historia corta, diferente y de época hacen de esta serie una gran opción dentro de Netflix.
Netflix: reparto la serie La revolución
- Amir El Kacem
- Marilou Aussilloux
- Lionel Erdogan
- Isabel Aimé Gonzalez Sola
- Julien Frison
- Doudou Masta
- Dimitri Storoge
- Amélia Lacquemant
- Coline Beal
- Laurent Lucas
- Gaia Weiss
- Chiara Tantimonaco
Dónde ver la serie La revolución, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La revolución se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Revolution se puede ver en Netflix.
- España: la serie La revolución se puede ver en Netflix.