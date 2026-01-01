Entre las opciones en la delantera está Maximiliano Salas que más allá de algunos goles importantes no se convirtió en la figura que esperaban; Facundo Colidio y Sebastián Driussi no pasan su mejor momento deportivo y Maximiliano Meza se lesiona constantemente además de no tratarse de un centro delantero.

Gallardo tiene otras opciones que surgen desde las inferiores, pero que pueden surgir como alternativas y no como la carta salvadora: Ian Subiare, Agustín Ruberto y Bautista Dadín.

icardi 1 La relación entre la hincha e Icardi es muy buena, lo que puede complicar a River.

La decisión de Galatasaray que acerca a Mauro Icardi a River

Según informó el medio turco Fanatik el Galatasaray le ofreció una renovación de su contrato (finaliza el 30 de junio de 2026) que incluye una rebaja del 50% de su salario con una extensión de dos años, el segundo de ellos como opción.

El actual salario de Icardi en el club turco es de 10 millones de euros por temporada, pero como pasarían a ser cinco desde la temporada 2026/27 River podría aprovechar la situación para acercarse con más posibilidades de éxito.

Desde el Millonario deslizaron que no hubo por el momento un contacto serio con Mauro Icardi ni con su representante, sin embargo el interés es real.

El delantero argentino perdió la titularidad tras sufrir distintas lesiones y su lugar lo ocupó el nigeriano Victor Osimhen quien convirtió 46 goles en 51 partidos, de esta manera se transformó en el quinto jugador con más goles de todo el mundo en el 2025.

No obstante Icardi tiene una gran relación con la hinchada y supo ser el capitán; este apoyo es manifestado en cada partido ya que el delantero convirtió 70 goles en 110 partidos desde que llegó a mediados de 2022. Su palmarés en el club indica que conquistó cinco títulos: tres Super Lig, una Copa de Turquía y una Supercopa.