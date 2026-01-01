Marcelo Gallardo necesita imperiosamente un goleador tras la salida de Miguel Borja, aunque el colombiano venía con la pólvora mojada, sobre todo porque en el resto del plantel de River Plate no hay otros delanteros capaces de asumir ese rol con continuidad y peso en el área.
El tire y afloje que está teniendo Mauro Icardi en el Galatasaray abre la puerta para que el técnico Millonario y los hinchas se ilusionen, para colmo ahora el equipo turco tomó una decisión que no cayó bien en el delantero argentino.
Marcelo Gallardo necesita un delantero de jerarquía para River
Miguel Borja, luego de coquetear con Boca en una acción que sorprendió tanto a los hinchas del Millo como a los del Xeneize, finalmente firmó con Cruz Azul y aunque en el último tiempo no estuvo fino a la hora de definir fue importante en River.
Entre las opciones en la delantera está Maximiliano Salas que más allá de algunos goles importantes no se convirtió en la figura que esperaban; Facundo Colidio y Sebastián Driussi no pasan su mejor momento deportivo y Maximiliano Meza se lesiona constantemente además de no tratarse de un centro delantero.
Gallardo tiene otras opciones que surgen desde las inferiores, pero que pueden surgir como alternativas y no como la carta salvadora: Ian Subiare, Agustín Ruberto y Bautista Dadín.
La decisión de Galatasaray que acerca a Mauro Icardi a River
Según informó el medio turco Fanatik el Galatasaray le ofreció una renovación de su contrato (finaliza el 30 de junio de 2026) que incluye una rebaja del 50% de su salario con una extensión de dos años, el segundo de ellos como opción.
El actual salario de Icardi en el club turco es de 10 millones de euros por temporada, pero como pasarían a ser cinco desde la temporada 2026/27 River podría aprovechar la situación para acercarse con más posibilidades de éxito.
Desde el Millonario deslizaron que no hubo por el momento un contacto serio con Mauro Icardi ni con su representante, sin embargo el interés es real.
No obstante Icardi tiene una gran relación con la hinchada y supo ser el capitán; este apoyo es manifestado en cada partido ya que el delantero convirtió 70 goles en 110 partidos desde que llegó a mediados de 2022. Su palmarés en el club indica que conquistó cinco títulos: tres Super Lig, una Copa de Turquía y una Supercopa.