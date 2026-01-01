Por qué la FIFA sancionó a Botafogo en un escándalo que involucra a un campeón del mundo

En julio de 2024 el jugador argentina pasó del equipo estadounidense al Botafogo en un arreglo que contemplaba pagos trimestrales durante cuatro años y los documentos indicaban que hasta el momento debían haber abonado 10 millones de dólares, cifra que no fue transferida.

Entre medio Almada fue cedido en enero de 2025 al Olympique de Lyon, equipo que pertenece al mismo grupo económico que el conjunto brasilero, y luego fue vendido al Atlético de Madrid a mitad de año.

Estas maniobras son obra del polémico inversor John Textor quien fue acusado de realizar traspasos ficticios de jugadores del Botafogo para pedir un préstamo de 100 millones de euros a la sociedad MCCP Investment Partners con el objetivo de acomodar las finanzas del club francés, que estuvo cerca de descender a la Ligue 2 por problemas financieros.

thiago almada2.jpg La FIFA ordenó que Botafogo pague la deuda contraída por la adquisición del jugador argentino.

La sanción de la FIFA al Botafogo

Como no han cumplido con el acuerdo pactado con el Atlanta United el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) obligó al Botafogo en junio de 2025 a pagar los 21 millones de dólares de la adquisición de Thiago Almada. Como no acataron la orden ahora le prohibieron contratar jugadores durante los próximos 18 meses.

Aunque la institución brasileña manifestó que mantiene "conversaciones constructivas con representantes del Atlanta United para buscar un acuerdo en relación con el caso de Thiago Almada durante las últimas semanas" la situación es grave.

La noticia se dio a conocer tras la incorporación de Martín Anselmi como entrenador, quien confirmó que su equipo estará "muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026", teniendo en cuenta que deberá disputar la fase previa de la Copa Libertadores. Sin embargo, para concretar esas transacciones primero deberán saldar la deuda.