Con unos jeans viejos y un truco: cómo coser una cortina rústica para la ducha

coser jeans La costura es una actividad que puede realizarse en casa a modo de pasatiempo, para emprender y vender o para arreglar cosas que se rompen sin tener comprar prendas nuevas todo el tiempo.

Un truco para transformar viejos jeans en una cortina para el baño

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar un par de jeans viejos, dependiendo del tamaño de la ducha. También hay que tener a mano unas buenas tijeras de costura, máquina de coser, regla, lápiz, hilo, aguja, alfileres y mucha paciencia. A continuación puedes seguir el paso a paso de este truco.

Mide la cortina de baño actual para ver bien el largo. Para seguir con el truco, recorta cuadrados de tela de jeans hasta llegar a la medida de la cortina vieja. Une los cuadrados con la máquina, enfrentando bordes derechos. Realiza un dobladillo por toda la cortina y coloca los ojales para pasar por el tubo o las arandelas plásticas.

3 trucos de costura que casa que puedes crear con jeans viejos

Los jeans están fabricados de tela denim, un tejido muy resistente y duradero. Los jeans se fabrican con hilos gruesos de sarga de algodón que se entrelazan de manera tensa y perpendicular. Luego se tiñen de un color azul índigo o del color que se desee, aunque normalmente ronda entre la gama de los azules.

Originalmente, los jeans fueron creados como pantalón de trabajo para los mineros de California en Estados Unidos. Requerían de una prenda firme, duradera y resistente a la tensión para poder realizar sus labores.

jeans Con el paso del tiempo, los jeans se convirtieron en un símbolo de rebeldía, comodidad y cotidianeidad.