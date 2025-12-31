Mezclar pistacho con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La mezcla entre el bicarbonato y el pistacho puede ser utilizada para llevar el cuidado de tu piel a otro nivel, ya que con estos puedes crear un excelente exfoliante.

piel exfoliante Con estos dos ingredientes, puedes crear un exfoliante natural.

Por qué recomiendan mezclar pistacho con bicarbonato

La mezcla de pistacho con bicarbonato no está ni cerca de ser una recomendación médica, sino que su uso se da principalmente en lo que tiene que ver con el cuidado personal.