En esta parte de Cabo Rojo en carretera a Bahía de Las Águilas, en Pedernales, República Dominicana lograron captar a la vía láctea en la que se puede observar una gran cantidad de estrellas. A continuación te contaremos todos los detalles sobre ella y cómo puede hacer para observarla de la mejor manera.
Espectacular registro de la vía Láctea: 400 mil millones de estrellas captadas desde Cabo Rojo
Así de impresionante se ve la Vía Láctea desde Cabo Rojo gracias a un fotógrafo que se encontraba para capturar el momento perfecto
Qué es la vía láctea
La Vía Láctea es un gran sistema en forma de espiral que contiene aproximadamente 400 mil millones de estrellas, incluyendo nuestro Sol, unidas por la gravedad. El espacio entre las estrellas está mayormente lleno de polvo y gas, y en el mismo centro del sistema se encuentra un agujero negro supermasivo. Este sistema se llama “galaxia”.
Nuestro sistema solar orbita el centro de la Vía Láctea. Esta galaxia es tan increíblemente grande que nuestro sistema tarda unos 250 millones de años en completar una sola revolución. En astronomía, esto se llama un año galáctico.
Desde nuestra posición dentro de la Vía Láctea, es bastante difícil adivinar su forma. No tenemos fotos de nuestra galaxia desde fuera, ya que por el momento no podemos viajar tan lejos.
Unas increíbles fotos
Estas fotos de la Vía láctea fueron tomadas por José Sánchez Coste desde el mirador de Bahía de las Águilas que se encuentra en el extremo suroeste de la República Dominicana, en la provincia de Pedernales.
La buena noticia es que la Vía Láctea es visible durante todo el año, sin importar en qué lugar de la Tierra estés. Sin embargo, a medida que nuestro planeta rota, la galaxia también se desplaza por el cielo, al igual que su núcleo: el Centro Galáctico, que es la parte más brillante y espectacular.
El centro Galáctico es se puede observar desde el Hemisferio Norte, el Centro Galáctico es visible de marzo a octubre. Desde el Hemisferio Sur, el núcleo se puede ver de febrero a octubre.