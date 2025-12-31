Espectacular registro de la vía Láctea: 400 mil millones de estrellas captadas desde Cabo Rojo

Desde nuestra posición dentro de la Vía Láctea, es bastante difícil adivinar su forma. No tenemos fotos de nuestra galaxia desde fuera, ya que por el momento no podemos viajar tan lejos.

Unas increíbles fotos

Estas fotos de la Vía láctea fueron tomadas por José Sánchez Coste desde el mirador de Bahía de las Águilas que se encuentra en el extremo suroeste de la República Dominicana, en la provincia de Pedernales.

Estas fotos de la Vía láctea fueron tomadas por José Sánchez Coste desde el mirador de Bahía de las Águilas que se encuentra en el extremo suroeste de la República Dominicana, en la provincia de Pedernales.

La buena noticia es que la Vía Láctea es visible durante todo el año, sin importar en qué lugar de la Tierra estés. Sin embargo, a medida que nuestro planeta rota, la galaxia también se desplaza por el cielo, al igual que su núcleo: el Centro Galáctico, que es la parte más brillante y espectacular.

El centro Galáctico es se puede observar desde el Hemisferio Norte, el Centro Galáctico es visible de marzo a octubre. Desde el Hemisferio Sur, el núcleo se puede ver de febrero a octubre.