Por qué hay que remojar en vinagre un espiral de mosquitos: ¿qué significa?

Los mosquitos se alimentan de néctar y sustancias orgánicas. Solo las hembras consumen sangre humana y animal para poder desarrollar a sus crías. Se reproducen a través de agua estancada, donde las larvas viven y crecen hasta convertirse en adultos.

Te explico por qué deberías remojar en vinagre el espiral de los mosquitos

¿Qué significa este truco con vinagre tan llamativo? Los espirales de mosquitos están hechos de una base orgánica, que puede ser aserrín o algún polvo aglutinado, mezclado con insecticidas sintéticos. Cuando el espiral se quema lentamente librea un humo que repele a los mosquitos.

El vinagre por su parte, es un ácido natural fermentado que se elabora a partir de cáscaras y restos de frutas. Cuando el alcohol se transforma en ácido acético por acción de bacterias, se obtiene el clásico vinagre.

espiral y vinagre Puedes guardar y usar este repelente con vinagre siempre que lo necesites.

Si combinas vinagre, con agua y un espiral de mosquitos, puedes crear un repelente de insectos muy útil. Para realizar este truco puede utilizar algún ingrediente con rico olor o aromático como limón o clavo de olor.

Coloca en un recipiente pulverizador o un frasco de vidrio partes iguales de vinagre blanco y agua. Rompe el espiral de mosquitos en pequeños trozos y colócalo en la mezcla de vinagre. Agrega cáscaras de limón o clavo de olor y deja que todos los ingredientes reposen. Deja el frasco destapado cerca de las ventanas y puertas, o rocía las zonas donde aparecen mosquitos.

Qué otros insectos puedo ahuyentar con vinagre

hormigas Con una buena limpieza y desinfección de la casa se puede evitar la visita de insectos.

El vinagre espanta y mantiene alejados a varios insectos del hogar y del jardín. El vinagre se puede usar para alejar ratones y evitar que se metan por las grietas. A las hormigas también les desagrada el olor del vinagre.

El vinagre también espanta a las cucarachas debido a su fuerte olor y acidez. Además, es un buen repelente para abejas y avispas. Finalmente, el vinagre de manzana atrae a las moscas y las mantiene alejadas del hogar.