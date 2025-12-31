“Rayo de Hierro" es un escudo de defensa antiaéreo basado en tecnología láser de alta energía que ya es operativo. Este no es un invento conceptual ni un prototipo de laboratorio. Según las autoridades israelíes, es el primer sistema láser operacional en el mundo capaz de interceptar cohetes, misiles y drones en tiempo real.
Crean el primer escudo láser del mundo: capa de defensa que intercepta misiles y drones
En una ceremonia en las instalaciones de Rafael Advanced Defense Systems, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea israelí marcaron un hito histórico. El ministro de Defensa describió este momento como un “cambio en las reglas del juego” en la defensa aérea moderna. Por primera vez, una fuente de energía concentrada, un haz de luz, reemplaza en parte la lógica de los interceptores tradicionales basados en misiles.
El “Rayo de Hierro” combina un láser de alta potencia con un avanzado sistema de puntería electroóptico. Esta conjunción permite a Israel enfrentar amenazas aéreas de distinto tipo con una precisión casi instantánea, incluso cuando las trayectorias son irregulares o múltiples.
Cómo es el “Rayo de Hierro" y por qué es esencial para la defensa
- Lo más sorprendente no es solo su capacidad técnica de defensa, sino su economía de operación. Mientras que disparar un interceptor tradicional puede costar decenas de miles de dólares por objetivo, el gasto de una intercepción láser se compara con “encender una luz”. Esto significa que ante lluvias de proyectiles o enjambres de drones, el sistema puede responder de manera sostenida sin consumir recursos estratégicos a gran velocidad.
- Además, el sistema no viene en una sola forma. Hay varias versiones, desde el láser estándar de alta potencia para defensa fija, hasta variantes más ligeras y móviles que pueden instalarse incluso sobre plataformas en movimiento.
- Este nuevo escudo único en el mundo se está integrando a la defensa aérea multicapa de Israel, complementando sistemas existentes como la Cúpula de Hierro, David’s Sling y Arrow, sin reemplazarlos, sino reforzándolos en ámbitos donde la rapidez, el costo y la precisión láser marcan una diferencia significativa.