Crean el primer escudo láser del mundo: capa de defensa que intercepta misiles y drones

“Rayo de Hierro" es un escudo de defensa antiaéreo basado en tecnología láser de alta energía que ya es operativo. Este no es un invento conceptual ni un prototipo de laboratorio. Según las autoridades israelíes, es el primer sistema láser operacional en el mundo capaz de interceptar cohetes, misiles y drones en tiempo real.

En una ceremonia en las instalaciones de Rafael Advanced Defense Systems, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea israelí marcaron un hito histórico. El ministro de Defensa describió este momento como un “cambio en las reglas del juego” en la defensa aérea moderna. Por primera vez, una fuente de energía concentrada, un haz de luz, reemplaza en parte la lógica de los interceptores tradicionales basados en misiles.