Inicio Sociedad vinagre
Limpieza

Por qué hay que mezclar vinagre con bicarbonato y jugo de limón: ¿qué significa?

Tres ingredientes naturales que todos tenemos en casa. Te cuento para qué sirve la mezcla de vinagre, limón y bicarbonato de sodio

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Todos tenemos en casa un poco de vinagre, bicarbonato y limón que podemos aprovechar para limpiar. 

Todos tenemos en casa un poco de vinagre, bicarbonato y limón que podemos aprovechar para limpiar. 

Todos tenemos en la alacena una botella de vinagre blanco, en la heladera medio limón cortado y en la despensa un sobre de bicarbonato de sodio.

Qué pasa cuando los mezclamos, cuando colocamos vinagre, bicarbonato de sodio y jugo de limón en un mismo recipiente. Hoy te cuento qué significa esta fusión, cuál es la forma más segura de realizarla y para qué se puede usar en casa.

bicarbonato, vinagre y limón
Estos tres ingredientes suelen utilizarse por separado para realizar diferentes trucos caseros y procedimientos en el hogar.

Estos tres ingredientes suelen utilizarse por separado para realizar diferentes trucos caseros y procedimientos en el hogar.

Normalmente, usamos en casa vinagre para eliminar el sarro que se forma alrededor de las canillas o para ablandar los sedimentos blancos de la tetera del mate.

Por su parte, el bicarbonato de sodio suele ser el protagonista de todo tipo de trucos caseros destinados a blanquear ropa, absorber olores y absorber manchas.

El jugo de limón se utiliza para cocinar, pero también para refregar y desengrasar. Al igual que el vinagre, es un alimento ácido y abrasivo que ablanda los pegotes en pocos minutos.

¿Qué pasa si mezclamos vinagre, bicarbonato de sodio y jugo de limón?

Dependiendo del objetivo, las proporciones y el tipo de vinagre, esta mezcla de ingredientes naturales se puede usar para muchas cosas. Partiendo de la base de que estamos mezclando dos ácidos con un alcalino, lo que vamos a generar es un efecto efervescente moderado.

Con vinagre, limón y bicarbonato se pueden desengrasar las hornallas de la cocina, las fuentes de horno y, si usamos vinagre de alimentos, se pueden lavar las frutas y verduras antes de consumirlas.

Es importante colocar vinagre de a poco sobre el bicarbonato de sodio espolvoreado en la superficie que deseas limpiar, y nunca mezclarlos en una botella cerrada, ya que puede explotar.

Embed - Descubra el poder del bicarbonato, vinagre y limón en la limpieza del hogar

Esta mezcla de vinagre, limón y bicarbonato de sodio es muy buena para blanquear la ropa percudida por la transpiración y neutralizar los malos olores del baño o los desagües. El vinagre neutraliza, el bicarbonato absorbe y el limón proporciona una fragancia dulce.

¿Cuál es la forma correcta de mezclarlos? En un recipiente pulverizador coloca partes iguales de jugo de limón, vinagre de vino blanco y agua. El agua reduce la pureza y diluye los productos.

El bicarbonato de sodio se debe espolvorear o colocar sobre la mancha previo a los ácidos. También puedes hacer una pasta de bicarbonato de sodio y agua. Por encima se pulveriza el limón con el vinagre. Todos se dejan actuar por algunos minutos para que la limpieza sea efectiva.

Por qué el vinagre, el bicarbonato de sodio y el limón son tan buenos para limpiar

vinagre limón y bicarbonato
Es importante elegir bien el vinagre que vamos a usar para limpiar y el que vamos a usar para cocinar, solo el de alimentos es apto para consumo.

Es importante elegir bien el vinagre que vamos a usar para limpiar y el que vamos a usar para cocinar, solo el de alimentos es apto para consumo.

  • El vinagre está compuesto por ácido acético, un líquido agrio que se produce por fermentación del alcohol. El ácido acético tiene la capacidad de disolver grasa, ablandar minerales y eliminar algunos tipos de bacterias y hongos.
  • El bicarbonato de sodio, es una base alcalina opuesta a los ácidos que posee propiedades abrasivas suaves. Remueve mugre sin rayar ni corroer materiales. Es barato, ecológico y versátil.
  • El limón es una fruta con muchas propiedades. Contiene ácido cítrico, una sustancia de sabor potente que sirve para disolver grasa y cal, a la vez que neutraliza los malos olores, dejando un aroma fresco en el ambiente.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar