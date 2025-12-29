Video: un prepotente camionero fue escrachado cuando pintaba rocas en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El testigo que registró el hecho intentó frenar el daño, pero se encontró con una respuesta desafiante por parte del trabajador. "¿Por qué hacés eso? No se puede", advirtió el vecino.

"¡Hay dibujos por todos lados! ¿A vos te molesta?", retrucó el camionero intentando normalizar el vandalismo. Cuando el denunciante comenzó a filmar la patente del camión, el chofer tomó una piedra y amenazó al hombre antes de huir de la escena.

Video del camionero y el acto de vandalismo

Un camionero estaba pintando las rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi y lo grabaron justo



El video se hizo viral y los guardaparques pudieron identificar al responsable

Camionero grafitero: consecuencias legales y remediación

Gracias a la rapidez de la denuncia por el accionar del camionero y la viralización del video, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi pudo identificar al responsable y a la empresa para la cual trabaja.

De esta manera, se inició un proceso administrativo y penal contra el camionero por vandalismo al patrimonio natural. La compañía de transporte se puso a disposición de las autoridades, comprometiéndose a financiar la limpieza técnica de las rocas y a aplicar sanciones severas al empleado.