Dos jóvenes vandalizaron la plaza Italia, los sorprendieron y debieron limpiar el daño en el acto

Dos jóvenes fueron detectados a través de una de las cámaras de monitoreo instaladas en la plaza Italia, en plena Ciudad de Mendoza. En el momento en que las cámaras los tomaron, estos se encontraban vandalizando un monumento, puntualmente pintando sobre él con aerosol.
El seguimiento en tiempo real permitió que preventores municipales llegaran de inmediato al lugar y frenaran la acción antes de que continuaran dañando este punto emblemático de la capital.
El procedimiento confirmó que se trataba de un varón y una mujer que, en plena vía pública, llevaban adelante actos de vandalismo. Ambos quedaron sujetos a lo establecido por el Código de Convivencia Ciudadana y debieron limpiar la pintada en el momento, utilizando diluyente y aguarrás bajo supervisión del cuerpo de preventores.
Sanción inmediata por el vandalismo y proceso posterior
Además de la reparación en el sitio, la situación será elevada al jurado vecinal de la Ciudad de Mendoza, organismo encargado de evaluar sanciones complementarias cuando el caso lo amerita.
En la provincia, también se han sancionado casos similares, como ocurrió con los turistas que escribieron con aerosol la piedra de Potrerillos, en alta montaña. En este caso, los turistas, quienes eran oriundos de la provincia de Buenos Aires, tendrían que haber pagado una multa de más de dos millones de pesos, pero pidieron intercambiar este castigo por tareas comunitarias en su municipio de origen.
El valor del monitoreo y el cuidado del patrimonio
Desde la Ciudad de Mendoza destacan la importancia de respetar los espacios públicos, que pertenecen a toda la comunidad, y remarcan el rol clave tanto del sistema de videovigilancia como del rápido accionar de los preventores para proteger el patrimonio urbano y evitar daños mayores.
La participación de los vecinos en la vigilancia tanto de los lugares de esparcimiento como de cualquier otro espacio comunitario es importante, porque también ha permitido desactivar robos y otros delitos, el programa con el que se llevan adelante estas tareas se denomina "Ojos en Alerta".