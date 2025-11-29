Dos jóvenes vandalizaron la plaza Italia, los sorprendieron y debieron limpiar el daño en el acto

Fede Robello y su propuesta de comer en la plaza Italia.jpg La plaza Italia está ubicada en el corazón de la Ciudad de Mendoza.

Sanción inmediata por el vandalismo y proceso posterior

Además de la reparación en el sitio, la situación será elevada al jurado vecinal de la Ciudad de Mendoza, organismo encargado de evaluar sanciones complementarias cuando el caso lo amerita.

En la provincia, también se han sancionado casos similares, como ocurrió con los turistas que escribieron con aerosol la piedra de Potrerillos, en alta montaña. En este caso, los turistas, quienes eran oriundos de la provincia de Buenos Aires, tendrían que haber pagado una multa de más de dos millones de pesos, pero pidieron intercambiar este castigo por tareas comunitarias en su municipio de origen.

El valor del monitoreo y el cuidado del patrimonio

Desde la Ciudad de Mendoza destacan la importancia de respetar los espacios públicos, que pertenecen a toda la comunidad, y remarcan el rol clave tanto del sistema de videovigilancia como del rápido accionar de los preventores para proteger el patrimonio urbano y evitar daños mayores.

La participación de los vecinos en la vigilancia tanto de los lugares de esparcimiento como de cualquier otro espacio comunitario es importante, porque también ha permitido desactivar robos y otros delitos, el programa con el que se llevan adelante estas tareas se denomina "Ojos en Alerta".