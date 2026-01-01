Los hinchas de River le cayeron encima: Borja se despidió del club con un llamativo posteo

El goleador colombiano Miguel Borja dejó de ser jugador de River y se despidió en las redes sociales, pero a los hinchas no les gustó el mensaje del goleador, que coqueteó con Boca antes de irse a México.
El delantero colombiano Miguel Borja dejó de ser jugador de River y se despidió del club millonario. A los hinchas no les gustó el mensaje del goleador
El goleador colombiano Miguel Borja dejó de ser jugador de River y se despidió en las redes sociales, pero a los hinchas no les gustó el mensaje del goleador, que coqueteó con Boca antes de irse a México.
Este 31 de diciembre marcó el final definitivo del ciclo de Miguel Borja con la camiseta millonaria. El delantero colombiano, que ya se encuentra en México para sumarse a Cruz Azul.
Borja dijo en Instagram: "Gracias totales, River Plate. Llegó la hora de despedirme de estos colores. Por aquí estaré haciéndolo durante el día mi gente". Acompañó el texto con corazones rojo y blanco y un video de uno de sus goles en la Copa Libertadores 2024.
Borja llamó la atención debido a que eligió un gol que le hizo a Libertad de Paraguay en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un equipo que dirigía Martín Demilechis, a quien terminó reemplazando Marcelo Gallardo.
El atacante de 32 años estuvo tres años y medio en el club de Núñez.
Borja inicia un nuevo desafío lejos de Argentina, con el fútbol mexicano como destino y Cruz Azul como nuevo hogar. En River, su salida se suma a una lista de despedidas que anticipa un 2026 de renovación profunda, con varios nombres históricos cerrando ciclos y un plantel que se reconfigura de cara a lo que viene.
A los seguidores del Millo no les gustó que se postulara para jugar en Boca, a pesar de que eligió el Cruz Azul para seguir su carrera.