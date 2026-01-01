Los hinchas de River le cayeron encima: Borja se despidió del club con un llamativo posteo

borja-posteo-river

Borja llamó la atención debido a que eligió un gol que le hizo a Libertad de Paraguay en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un equipo que dirigía Martín Demilechis, a quien terminó reemplazando Marcelo Gallardo.

El atacante de 32 años estuvo tres años y medio en el club de Núñez.

Borja inicia un nuevo desafío lejos de Argentina, con el fútbol mexicano como destino y Cruz Azul como nuevo hogar. En River, su salida se suma a una lista de despedidas que anticipa un 2026 de renovación profunda, con varios nombres históricos cerrando ciclos y un plantel que se reconfigura de cara a lo que viene.

A los seguidores del Millo no les gustó que se postulara para jugar en Boca, a pesar de que eligió el Cruz Azul para seguir su carrera.

Los números de Borja en River: