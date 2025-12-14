Marcelo Gallardo decidió que el ciclo de Miguel Borja en River Plate llegó a su fin y el delantero quedará libre a partir del 31 de diciembre. Es por eso que el colombiano está analizando dónde continuará su carrera y el destino menos pensado podría concretarse porqueBoca Juniors comenzó a hablar con su representante.
La polémica comenzó cuando el delantero brindó una entrevista en ESPNdonde reveló que no tendría problemas en jugar para el conjunto de la Ribera, pero la noticia no fue bien recibida por los hinchas del Millonario mientras que en los del Xeneize causó sorpresa.
Las palabras de Borja sobre Boca que encendió la polémica
El 31 de enero Borja tendrá libertad de acción ya que quedará libre del Millonario: "Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca, pero ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y en pensar la mejor opción para mi familia. Por suerte, la opción de regresar a la Argentina está abierta y eso es muy lindo".
Fue allí cuando el hermano de Miguel Borja ingresó a escena en la entrevista para manifestar su fanatismo por Boca y manifestó: "Hay que escuchar cuál es la oferta. A ver que dice Román y vamos todos al palco de la Bombonera. A mí me gustaría, Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los campeonatos".
Además admitió que la dirigencia del Xeneize ya se habían comunicado con él luego de la Copa América disputada en 2021: "Tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla, el club del que soy hincha".
Sin embargo, no se firmó el fichaje: "Tres años después salió lo de River, pero antes tuve acercamiento con el Consejo de Fútbol y no se dio por temas ajenos a lo deportivo".
La tajante decisión de Boca luego de las declaraciones de Miguel Borja
Luego del coqueteo público entre el colombiano y el equipo archirrival de River, diario Olé informó que la dirigencia de Boca volvió a levantar el teléfono con la intención de hacerse con los servicios del delantero.
Es que como Borja quedará libre no tiene problemas en el camino para sumarse al Xeneize y el equipo presidido por Juan Román Riquelme ve con buenos ojos sumar gratis a un jugador que vale aproximadamente 3,28 millones de dólares.
Ahora el Xeneize comenzó a negociar con el representante del jugador lo que provocaría que el mercado de pases comience de una manera controversial y lo que comenzó con unas declaraciones que parecían llamativas podrían terminar con Miguel Ángel Borja con la Azul y Oro.