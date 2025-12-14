Fue allí cuando el hermano de Miguel Borja ingresó a escena en la entrevista para manifestar su fanatismo por Boca y manifestó: "Hay que escuchar cuál es la oferta. A ver que dice Román y vamos todos al palco de la Bombonera. A mí me gustaría, Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los campeonatos".

Además admitió que la dirigencia del Xeneize ya se habían comunicado con él luego de la Copa América disputada en 2021: "Tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla, el club del que soy hincha".

Sin embargo, no se firmó el fichaje: "Tres años después salió lo de River, pero antes tuve acercamiento con el Consejo de Fútbol y no se dio por temas ajenos a lo deportivo".

La tajante decisión de Boca luego de las declaraciones de Miguel Borja

Luego del coqueteo público entre el colombiano y el equipo archirrival de River, diario Olé informó que la dirigencia de Boca volvió a levantar el teléfono con la intención de hacerse con los servicios del delantero.

Gallardo-Borja-Biscay.jpg Boca Juniors está interesado en el jugador de River.

Es que como Borja quedará libre no tiene problemas en el camino para sumarse al Xeneize y el equipo presidido por Juan Román Riquelme ve con buenos ojos sumar gratis a un jugador que vale aproximadamente 3,28 millones de dólares.

Ahora el Xeneize comenzó a negociar con el representante del jugador lo que provocaría que el mercado de pases comience de una manera controversial y lo que comenzó con unas declaraciones que parecían llamativas podrían terminar con Miguel Ángel Borja con la Azul y Oro.