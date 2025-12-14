Mariano Toedtli asumirá como el nuevo entrenador de Godoy Cruz

El cuerpo técnico

El flamante entrenador dirigirá la primera práctica y su cuerpo técnico estará compuesto por Mauro Conocciari y Lázaro Toedtli, sus ayudantes de campo. El preparador físico es Fernando Luciani y se completa su equipo de trabajo con Bruno Ferreyra, el analista de videos.

Es el elegido por la nueva dirigencia encabezada por el presidente José Mansur. Este lunes se hará cargo del plantel, en lo que será su primera experiencia como entrenador.

tecnico del tomba.

El equipo arrancó la pretemporada el pasado 9 de diciembre con David Fernández como entrenador interino y ha realizado los primeros trabajo de pretemporada.

Las palabras de José Mansur sobre la elección del nuevo entrenador

José Mansur tras ser elegido como presidente de Godoy Cruz por la lista "Unidad Tombina" se refirió a la llegada de Mariano Toedtli: "Estaba todo arreglado con él. La pretemporada del plantel de Primera que comenzó la semana pasada fue bajo el modelo que Toedtli nos había delegado y nosotros se los transmitimos al cuerpo técnico que asumió interinamente", dijo.

"No podíamos dejar el club a la deriva una semana", dijo. El presidente reveló que no sabían si iban a ser ganadores o no, "el trabajo se hizo bajo el modelo y la gestión de lo que había propuesto yo, ya que fue el único que se había interesado en que se encaminara la situación", explicó el presidente.

Otros datos de Mariano Toedtli