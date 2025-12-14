Mariano Toedtli asumirá como el nuevo entrenador de Godoy Cruz

Este lunes tendrá su estreno Mariano Toedtli como entrenador de Godoy Cruz. El club, que este sábado eligió a José Mansur como nuevo presidente, confirmó de forma oficial este domingo la llegada del entrenador.
Mariano Toedtli es el nuevo DT de Godoy Cruz y este lunes dirigirá la primera práctica. El flamante entrenador fue confirmado por el club en sus redes sociales
El nuevo DT del primer equipo tombino tendrá como objetivo devolver al Expreso a la Primera División.
El cordobés de 49 años fue ayudante de campo de Gabriel Heinze en Godoy Cruz, en Argentinos Juniors y en Vélez Sarsfield, será presentado en una conferencia de prensa.
El flamante entrenador dirigirá la primera práctica y su cuerpo técnico estará compuesto por Mauro Conocciari y Lázaro Toedtli, sus ayudantes de campo. El preparador físico es Fernando Luciani y se completa su equipo de trabajo con Bruno Ferreyra, el analista de videos.
Es el elegido por la nueva dirigencia encabezada por el presidente José Mansur. Este lunes se hará cargo del plantel, en lo que será su primera experiencia como entrenador.
El equipo arrancó la pretemporada el pasado 9 de diciembre con David Fernández como entrenador interino y ha realizado los primeros trabajo de pretemporada.
José Mansur tras ser elegido como presidente de Godoy Cruz por la lista "Unidad Tombina" se refirió a la llegada de Mariano Toedtli: "Estaba todo arreglado con él. La pretemporada del plantel de Primera que comenzó la semana pasada fue bajo el modelo que Toedtli nos había delegado y nosotros se los transmitimos al cuerpo técnico que asumió interinamente", dijo.
"No podíamos dejar el club a la deriva una semana", dijo. El presidente reveló que no sabían si iban a ser ganadores o no, "el trabajo se hizo bajo el modelo y la gestión de lo que había propuesto yo, ya que fue el único que se había interesado en que se encaminara la situación", explicó el presidente.