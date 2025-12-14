Inicio Ovación Fútbol Lautaro Martínez
Serie A

Lautaro Martínez está intratable: marcó en el triunfo del líder Inter sobre Genoa

Lautaro Martínez marcó el segundo gol del Inter de Milán este domingo en el triunfo por 2 a 1 frente al Genoa

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lautaro Martínez hizo un golazo para el Inter.

Lautaro Martínez hizo un golazo para el Inter.

Lautaro Martínez está intratable. El Toro anotó el segundo gol del Inter de Milán este domingo en el triunfo por 2 a 1 frente al Genoa, de visitante, en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha de la Serie A de italia, que se jugó en el estadio Comunale Luigi Ferraris.

El atacante campeón del mundo con la Selección argentina surgido de Racing, marcó a los 38 minutos del primer tiempo. Capturó un rebote dentro del área y sacó un potente zurdazo para vencer al arquero italiano Nicola Leali.

lautaro-martinez
Lautaro Mart&iacute;nez la rompe en el Inter.

Lautaro Martínez la rompe en el Inter.

El defensor Yann Bisseck puso en ventaja al visitante a los 6 minutos del primer tiempo, Lautaro Martínez aumentó la cuenta del Neroazzurro y a los 23' Vitinha descontó para el dueño de casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArchivoLautaro/status/2000260193285034296&partner=&hide_thread=false

De esta manera Inter vuelve a ser el puntero de la Serie A en una tabla de posiciones muy cambiante durante cada fin de semana, antes del compromiso los Negriazules estaban terceros y este triunfo los posicionó en lo más alto. Ahora Inter suma 33 unidades y le lleva un punto al Milan y dos al Napoli.

Embed

Los números de Lautaro Martínez en el Inter

Lautaro Martínez, cuarto máximo goleador en la historia de Inter, llegó a 165 conquistas en el Nerazzurro y agiganta su figura como uno de los mejores atacantes.

El Toro lleva 12 goles en la temporada con Inter, además de los 4 que metió para la Selección Argentina, entre Eliminatorias y amistosos.

Además Lautaro Martínez lidera la tabla de goleadores de la Serie A con 8 conquistas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas