Lautaro Martínez está intratable: marcó en el triunfo del líder Inter sobre Genoa

GOLAZO a lo TORO de Lautaro Martínez.



8 GOLES para el MÁXIMO GOLEADOR de la Serie A.



IMPARABLE pic.twitter.com/KG7o70OfAb — Archivo Lautaro (@ArchivoLautaro) December 14, 2025

De esta manera Inter vuelve a ser el puntero de la Serie A en una tabla de posiciones muy cambiante durante cada fin de semana, antes del compromiso los Negriazules estaban terceros y este triunfo los posicionó en lo más alto. Ahora Inter suma 33 unidades y le lleva un punto al Milan y dos al Napoli.

Los números de Lautaro Martínez en el Inter

Lautaro Martínez, cuarto máximo goleador en la historia de Inter, llegó a 165 conquistas en el Nerazzurro y agiganta su figura como uno de los mejores atacantes.

El Toro lleva 12 goles en la temporada con Inter, además de los 4 que metió para la Selección Argentina, entre Eliminatorias y amistosos.

Además Lautaro Martínez lidera la tabla de goleadores de la Serie A con 8 conquistas.