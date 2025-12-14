Cuánto dinero ganó Estudiantes de La Plata por obtener el Torneo Clausura

estudiantes 10 Estudiantes de La Plata es el nuevo campeón del fútbol argentino.

Cuánto ganó Estudiantes de La Plata por ganar el Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata se quedó con el Torneo Clausura luego de vencer a Racing por 5 a 4 en los penales (en los 120 minutos empataron 1 a 1) y además de alcanzar la gloria recibió un premio económico que evidencia las grandes diferencias que existen entre el fútbol argentino y el resto de las ligas de Sudamérica.

Fue así que la AFA premió al Pincha con un cheque de 500 mil dólares y el 70% de la recaudación de la final (le descontarán los gastos de organización), pero la cifra alcanzaría el millón de dólares.

Además, al conseguir quedarse con el torneo lograron obtener la clasificación a la zona de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que recibirá 3 millones de dólares solo por participar en la fase de grupos, aunque también recibirá más dinero si empata o gana partidos y por clasificar a las siguientes rondas.

Y aunque se trate de un jugoso premio está a un abismo de distancia con respecto al resto de los torneos de la región. El fútbol de Brasil le otorga a su campeón 10 millones de dólares mientras que al que gané la Segunda División le da 642 mil dólares, 162 mil dólares más que lo que ganó Estudiantes.

Tanto la federación de Uruguay como la de Bolivia premian a sus campeones con un millón de dólares, el doble de lo que otorga la AFA. Por su lado, en Chile se coronó campeón Coquimbo y recibió 1.600.000 de dólares (un millón correspondiente a Conmebol y 600 mil dólares que entregó la ANFP).

independiente rivadavia festejo copa Al igual que Estudiantes, la Lepra recibió un monto inferior a la copa nacional de Brasil.

Independiente Rivadavia también recibió un premio menor como Estudiantes

La diferencia entre las ligas también se pueden apreciar en el premio correspondiente a la copa nacional ya que Independiente Rivadavia acumuló 140 mil dólares al obtener la Copa Argentina; por su lado, el ganador de la Copa de Brasil recibió 13.400.000 dólares.