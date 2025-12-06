Con gol de Lautaro Martínez, Inter apabulló al Como y llegó a la cima de la Serie A

Inter, con un gol de Lautaro Martínez, goleó al Como (tuvo a Nicolás Paz y Valentín Perrone de titulares) por 4 a 0, de local, por la fecha 14 de la Serie A y llegó a la cima del torneo.
Inter, con un gol de Lautaro Martínez, apabulló al Como de Nicolás Paz y Valentín Perrone, por la fecha 14 de la Serie A
A los once minutos del primer tiempo el volante brasileño Luis Henrique desbordó por la banda derecha, tiró un centro atrás. Lautaro Martínez le ganó el duelo a su defensor, remató de derecha y venció la oposición del arquero francés Jean Butez.
Posteriormente el Nerazzurro selló la goleada en el segundo tiempo con tantos del francés Marcus Thuram (a los 14'), el turco Hakan Chalanoglu (a los 35') y el brasileño Carlos Agusto (a lps 41').
Así, el Toro llegó a siete goles en la actual temporada de la liga italiana y llegó a la cima de la tabla de máximos artilleros, por encima del italiano Riccardo Orsolini, atacante de Bolonia. Además, alcanzó las 13 conquistas en la vigente campaña.
"Hoy dimos una muestra de nuestro potencial ante un rival durísimo y por eso esta victoria se festeja todavía más porque refleja que tenemos hambre de gloria", dijo el campeón del mundo en Qatar 2022.
Los dirigidos por el rumano Cristian Chivu quedaron punteros con 30 puntos (dos más que Milan, su clásico rival, que jugará el lunes ante Torino), mientras que los del español Cesc Fabregas quedaron relegados al sexto lugar.