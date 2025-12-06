Con gol de Lautaro Martínez, Inter apabulló al Como y llegó a la cima de la Serie A

Lautaro Martínez es el goleador de la Serie A italiana

Así, el Toro llegó a siete goles en la actual temporada de la liga italiana y llegó a la cima de la tabla de máximos artilleros, por encima del italiano Riccardo Orsolini, atacante de Bolonia. Además, alcanzó las 13 conquistas en la vigente campaña.

"Hoy dimos una muestra de nuestro potencial ante un rival durísimo y por eso esta victoria se festeja todavía más porque refleja que tenemos hambre de gloria", dijo el campeón del mundo en Qatar 2022.

Los dirigidos por el rumano Cristian Chivu quedaron punteros con 30 puntos (dos más que Milan, su clásico rival, que jugará el lunes ante Torino), mientras que los del español Cesc Fabregas quedaron relegados al sexto lugar.