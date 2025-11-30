Los goles de Lautaro Martínez en el triunfo del Inter frente al Pisa

Fue así que recién en el segundo tiempo Lautaro Martínez pudo marcar luego de una gran combinación con Pio Esposito ya que fue el italiano quien lo habilitó para que el argentino definiera de zurda y metiera la pelota en el ángulo de Simone Scuffet.

Embed GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ EN SERIE A.pic.twitter.com/aMssGscTfV — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 30, 2025

Luego, en el minuto 82, nuevamente el delantero argentino hizo gala de su faceta goleadora cuando Nicolás Barella hizo un pase al segundo palo donde Martínez apareció arrojándose al suelo para empujar la pelota al fondo de la red.

Embed SIEMPRE LAUTARO MARTÍNEZ pic.twitter.com/Gb8PcMPQSY — La Comu de Racing (@Comu_Racing) November 30, 2025

Con los tres puntos el Inter alcanzó los 27 puntos y quedó a tan solo un punto de la cima que está siendo compartida por el Milan y el Napoli.

El próximo desafío de Lautaro Martínez será por Copa de Italia cuando se enfrente contra el Venezia en el partido correspondiente a los octavos de final.

Lautaro Martinez Lautaro Martínez está cuarto en la lista de goleadores del Inter.

Así está Lautaro Martínez entre los goleadores históricos del Inter

Con el doblete Lautaro Martínez llegó a los 163 goles y superó a Sandro Mazzola (161) y se convirtió en el cuarto máximo goleador histórico del Inter. El delantero argentino tiene 28 años y es el capitán del equipo italiano, por lo tanto todo indicaría que continuará jugando en un club donde es considerado un referente.

Ahora quedó a tan solo diez goles del tercer puesto mientras que la tabla es liderada por Giuseppe Meazza (284 goles convertidos con la camiseta Nerazzurri.

Así quedó el ranking de los goleadores: