Futbol internacional

Tres delanteros de la Selección argentina integran el top ten de duplas más goleadores de Europa

Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli, de la Selección argentina, integran el ranking de duplas goleadoras en ligas importantes del mundo

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Joaquín Panichelli. El recientemente convocado a la Selección argentina es el argentino que más goles ha hecho en el fútbol de Europa, junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Tres destacados atacantes con paso por la Selección argentina, que defenderá su título de campeona en el Mundial 2026, figuran en un importante escalafón con las duplas más goleadoras de las cinco grandes ligas del mundo, europeas, considerando todas las competencias oficiales. Allí están Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.

En el cuarto lugar del ranking aparece el cordobés Joaquín Panichelli citado a la Selección Argentina para la ventana de noviembre. Éste juega junto al neerlandés Emanuel Emegha en el Racing de Estrasburgo francés.

Joaquín Panichelli el más "top" de los argentinos en el fútbol internacional

El ex River Plate es el máximo goleador de la Ligue 1, con nueve tantos, y su compañero de ataque ocupa el puesto 11 en la tabla de artilleros. Además, Panichelli sumó un gol en la Conference League y Emegha aportó dos más en la clasificación a la UEFA Champions League. En total, la dupla acumula 16 goles en la temporada.

En el octavo lugar figura la pareja ofensiva del Inter de Milán, de la Serie A de Italia, integrada por Lautaro Martínez y Hakan Çalhanolu. El Toro lleva ocho goles y el mediocampista turco seis, alcanzando 14 conquistas entre ambos.

Por su parte, en el décimo puesto se ubican los atacantes del Atlético de Madrid, Julián Álvarez y Antoine Griezmann, también con 14 conversiones en conjunto. La Araña de Calchín suma nueve tantos, mientras que El Principito marcó cinco.

El podio está encabezado por Harry Kane y Luis Díaz (34 goles), del Bayern Múnich; seguidos por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior (23), del Real Madrid; y por Erling Haaland y Phil Foden (22), del Manchester City.

La tabla completa de las duplas más goleadoras de las cinco grandes ligas del mundo

Pto. Dupla goles Liga

  1. Harry Kane y Luis Díaz 34 goles Alemania
  2. Kylian Mbappé y Vinicius Junior 23 goles España
  3. Erlin Haaland y Phil Foden 22 goles Inglaterra
  4. Joaquín Panichelli y Emanuel Emegha 16 goles Francia
  5. J.P. Mateta e IsmaïlaSarr 16 goles Inglaterra
  6. Jonathan Burkardt y can Uzun 15 goles Alemania
  7. Torres Ferran y Robert Lewandowski 14 goles España
  8. Lautaro Martínez y Hakan Çalhanolu 14 goles Italia
  9. Álvaro García y Jorge De Frutos 14 goles España
  10. Julián Álvarez y Antoine Griezmann 14 goles España

