Tres delanteros de la Selección argentina integran el top ten de duplas más goleadores de Europa

En el cuarto lugar del ranking aparece el cordobés Joaquín Panichelli citado a la Selección Argentina para la ventana de noviembre. Éste juega junto al neerlandés Emanuel Emegha en el Racing de Estrasburgo francés.

Joaquín Panichelli el más "top" de los argentinos en el fútbol internacional

El ex River Plate es el máximo goleador de la Ligue 1, con nueve tantos, y su compañero de ataque ocupa el puesto 11 en la tabla de artilleros. Además, Panichelli sumó un gol en la Conference League y Emegha aportó dos más en la clasificación a la UEFA Champions League. En total, la dupla acumula 16 goles en la temporada.