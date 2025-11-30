Con la victoria de Boca: qué resultado necesita River para clasificar al repechaje de la Copa Libertadores

En semifinales, Boca enfrentará al ganador de Racing o Tigre, mientras que Estudiantes espera por el ganador de Barracas Central o su clásico, Gimnasia y Esgrima de La Plata.

River ya se encuentra trabajando de cara al próximo año, después de quedar afuera del Torneo Clausura frente a Racing y no tener más competencia durante el 2025. Sin embargo, se mantendrá expectante al rendimiento de Boca de aquí a lo que queda del año.

boca-river River depende de Boca para participar en la próxima Copa Libertadores.

Por haber finalizado en el cuarto puesto de la tabla anual, el Millonario actualmente tiene asegurado su lugar en la Copa Sudamericana, por lo que tendría participación internacional en el próximo año.

Los millones que Gallardo y Di Carlo quieren gastar en refuerzos

Luego de la durísima eliminación ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, en las horas siguientes el Millonario comenzó una depuración de su plantel. Es por eso que en los últimos días fueron varios los jugadores que se despidieron por las redes sociales, y todavía resta que se vayan los marginados.

Lo cierto es que River pretende destinar 20.000.000 de dólares a nuevos fichajes en el próximo mercado de pases, según informó el sitio Bolavip. En una clara señal de que busca modificar bruscamente los nombres que tiene a disposición, Gallardo también sabe los puestos a los que apuntará reforzar de cara a la ventana de transferencias venidera, que será la clave para poder cambiar el rumbo en 2026.

Además de esto, River cuenta con el dinero de las ventas de los futbolistas anteriormente mencionados, por lo que no sorprendería que esta cifra se incremente.