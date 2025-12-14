Torneo Regional Amateur: Atlético Argentino le ganó por penales a Alianza de San Juan y jugará con FADEP

Franco Lepe marcó el único tanto del elenco sanjuanino.

Atlético Argentino, que venía de ganarle a Gimnasia y Esgrima por 3 a 0 en San José en una de las semifinales del torneo Clausura local, jugará frente a FADEP en la final del torneo, seguramente el próximo domingo, en San José. La Academia jugará con el mismo rival que enfrentará en los octavos de final del Regional en enero.

FADEP goleó de de visitante por 8 a 0 a Eugenio Bustos en el partido de vuelta de los playoffs de los 16avos de final del Torneo Regional Amateur.

Los goles los marcaron Gonzalo Klusener (anotó cuatro), Brandon Cuello, Luciano Ortega, Tomás López y Brian Sabaleta.

En el duelo entre dos equipos mendocinos el equipo dirigido por Diego Pozo hizo la diferencia con mucha contundencia. En el partido de ida FADEP había ganado 3 a 0 de local.

Ahora Atlético Argentino y FADEP se medirán partidos de ida y vuelta para definir el adversario que llegará a la siguiente instancia del Regional Amateur. El primer choque será en San José y la revancha en Russell.