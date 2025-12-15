La muestra internacional “Van Gogh y los maestros de la pintura europea” abrirá sus puertas al público en Mendoza a partir del sábado 20 de diciembre. El evento se desarrollará en el Espacio Arizu (Avenida Belgrano 1335, Godoy Cruz), y podrá visitarse todos los días en el horario de 16 a 23. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles para la venta a través del sitio Tuentrada.com y en la sucursal de Maxi Mall.
Arte y tecnología: la muestra inmersiva de Van Gogh llega al Espacio Arizu
A partir del 20 de diciembre, Mendoza recibirá la exhibición internacional que combina proyecciones de 180 grados, realidad virtual y obras icónicas de los maestros del impresionismo europeo
Esta propuesta multisensorial, que ya ha tenido ediciones en diversas ciudades del mundo, busca acercar al público a las obras de arte clásicas mediante el uso de tecnología de última generación. La exhibición no solo se centra en la genialidad del neerlandés Vincent Van Gogh, sino también en creaciones de otros referentes clave del impresionismo y el arte europeo, como Claude Monet, Edgar Degas y Édouard Manet.
Van Gogh: una experiencia visual y sonora
El núcleo de la muestra reside en la proyección de más de 70 obras emblemáticas que cubren paredes, techos y suelos del recinto. A través de un sistema de proyección en 180 grados, música envolvente y narración guiada, el formato busca que las superficies se transformen en lienzos vibrantes, permitiendo a los visitantes adentrarse en los detalles y las texturas de las pinturas más allá de sus marcos tradicionales.
El recorrido diseñado para esta temporada de verano en Godoy Cruz complementa la sala inmersiva principal (que cuenta con proyecciones de gran formato y banda sonora original) con otros atractivos. El circuito incluye espacios escenográficos pensados para fotografías, una sala de realidad virtual, mesas de dibujo interactivas y explicaciones didácticas sobre el contexto y la obra de los artistas expuestos.
Datos útiles sobre las visitas
La organización informó que la experiencia completa tiene una duración aproximada de una hora y que el cupo máximo permitido por turno es de 100 asistentes, para garantizar el disfrute del recorrido.
Actualmente, se encuentra habilitada una etapa de preventa con valores promocionales.
- La entrada general tiene un costo de $15.000.
- Asimismo, se ofrece un "Pack familiar" por $45.000, válido para 2 adultos y 2 menores.
- Los menores abonan entrada a partir de los 5 años de edad y deben ingresar acompañados por un adulto responsable.