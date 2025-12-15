Arte y tecnología: la muestra inmersiva de Van Gogh llega al Espacio Arizu

Esta propuesta multisensorial, que ya ha tenido ediciones en diversas ciudades del mundo, busca acercar al público a las obras de arte clásicas mediante el uso de tecnología de última generación. La exhibición no solo se centra en la genialidad del neerlandés Vincent Van Gogh, sino también en creaciones de otros referentes clave del impresionismo y el arte europeo, como Claude Monet, Edgar Degas y Édouard Manet.

Van Gogh: una experiencia visual y sonora

El núcleo de la muestra reside en la proyección de más de 70 obras emblemáticas que cubren paredes, techos y suelos del recinto. A través de un sistema de proyección en 180 grados, música envolvente y narración guiada, el formato busca que las superficies se transformen en lienzos vibrantes, permitiendo a los visitantes adentrarse en los detalles y las texturas de las pinturas más allá de sus marcos tradicionales.