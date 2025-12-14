Santiago Ascacíbar fue contundente al hablar sobre su futuro en Estudiantes: ¿se irá a River?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2000051280169881972&partner=&hide_thread=false "ME QUEDA UNA FINAL MÁS Y DESPUÉS UNO VA A PENSAR EL FUTURO"



Luego de conquistar el #TorneoClausura, el Rusito Ascacibar... ¿Puso en duda su continuidad en Estudiantes?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/RWoCQ7tKkz — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

“La cabeza está puesta acá hasta que termine el año. Y después uno tiene tiempo para hacer una evaluación de lo que fue el año”, añadió.

Santiago Ascacibar Ascacíbar es un referente del Pincha.

A diferencia de otras operaciones, en este caso el Millonario estaría dispuesto a ir con todo por el volante y comprar un porcentaje de los derechos económicos del jugador: el pase está tasado en 6 millones de dólares.

En Estudiantes quieren retener a su capitán. Sin embargo, con solo un año más de contrato y a los 28 años, el propio Ascacíbar sabe que está ante una oportunidad clave para dar un salto en su carrera.

El mediocampista es uno de los anhelos del DT millonario, Marcelo Gallardo, que lo necesita para tratar de revertir un pésimo 2025 con el elenco de Núñez.