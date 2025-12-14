Santiago Ascacíbar fue contundente al hablar sobre su futuro en Estudiantes: ¿se irá a River?

El volante de Estudiantes Santiago Ascacíbar, que salió campeón del Torneo Clausura este sábado al vencer en la final, puso en duda su futuro en el Pincha. El capitán del Pincha es pretendido por River.
El volante de Estudiantes Santiago Ascacíbar, que se coronó campeón del Torneo Clausura este sábado al vencer en la final, habló de su futuro. Lo quiere River
El volante de Estudiantes Santiago Ascacíbar, que salió campeón del Torneo Clausura este sábado al vencer en la final, puso en duda su futuro en el Pincha. El capitán del Pincha es pretendido por River.
River, que cerraría en los próximos días la llegada de Fausto Vera como primer refuerzo de 2026, quiere sí o sí al capitán pincha Santiago Ascacíbar para remplazar a Enzo Pérez. En las últimas horas, el propio mediocampista dio declaraciones tras salir campeón con Estudiantes que le dieron esperanzas al Millo de poder contarlo en sus filas.
“Todavía estoy acá, todavía estoy en el club. Todavía me queda una final más. Y después uno va a pensar el futuro”, dijo el capitán de Estudiantes en diálogo con ESPN.
“La cabeza está puesta acá hasta que termine el año. Y después uno tiene tiempo para hacer una evaluación de lo que fue el año”, añadió.
A diferencia de otras operaciones, en este caso el Millonario estaría dispuesto a ir con todo por el volante y comprar un porcentaje de los derechos económicos del jugador: el pase está tasado en 6 millones de dólares.
En Estudiantes quieren retener a su capitán. Sin embargo, con solo un año más de contrato y a los 28 años, el propio Ascacíbar sabe que está ante una oportunidad clave para dar un salto en su carrera.
El mediocampista es uno de los anhelos del DT millonario, Marcelo Gallardo, que lo necesita para tratar de revertir un pésimo 2025 con el elenco de Núñez.