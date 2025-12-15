La historia real de Pinocho: no es como la de Disney y tampoco apta para niños

Cuando se menciona a Pinocho, la mayoría piensa en la versión animada de Disney: un muñeco ingenuo, canciones alegres y un final feliz. Sin embargo, la historia original es mucho más oscura, violenta y cruda, al punto de que muchos aseguran que no fue pensada para niños.
La verdadera historia de Pinocho
Pinocho fue creado por el escritor italiano Carlo Collodi en 1881. Su obra, Las aventuras de Pinocho, apareció inicialmente como una serie de relatos por entregas en un periódico. La Italia de fines del siglo XIX atravesaba pobreza, desigualdad y conflictos sociales, y Collodi utilizó al muñeco de madera como metáfora de esos problemas.
Desde el inicio, la historia tiene un tono moralizante y severo, muy alejado del cuento infantil moderno. Pues en el relato original, Pinocho es desobediente, agresivo y cruel. Golpea a Gepetto, maltrata al Grillo Parlante y huye constantemente de la escuela, además estuvo en la cárcel. Cada error tiene consecuencias durísimas: hambre, prisión, humillación y castigos físicos.
La intención de Collodi no era suavizar el aprendizaje, sino mostrar que la mala conducta tiene un precio real. Su cuento fue escrito como una crítica social. Collodi buscaba alertar sobre los peligros de la ignorancia, la vagancia y la falta de educación en una sociedad que no ofrecía segundas oportunidades.
El muñeco no es un símbolo de inocencia, sino un ejemplo de lo que ocurre cuando no se asumen responsabilidades. El tono del libro es duro, con escenas de sufrimiento, castigos extremos y una visión pesimista del mundo. No hay protección emocional para el protagonista, ni concesiones al lector. Por eso, la adaptación de Disney, estrenada en 1940, omitió gran parte de los episodios más perturbadores del libro original.
Algunas curiosidades de la historia real
- El Grillo Parlante muere aplastado por Pinchocho.
- Gepetto vive en una pobreza extrema.
- La violencia y el miedo son constantes y no hay indulgencia inmediata ni finales felices fáciles.
- Este personaje muere luego de que el gato y el zorro intentaron asesinarlo clavando filosos cuchillos.
- Collodi había puesto fin a su sádica historia, sin embargo, sus lectores le pidieron continuar con el cuento.
- Para continuar la historia, menciona que Pinocho, antes de morir, conoce a una mujer de cabello azul a la que le pide ayuda. Cuando ella accede, él miente y le crece la nariz.
- Luego, ella se convierte en hada y le pide que lo convierta en niño de carne y hueso. Ella le contestó que esto sería posible siempre y cuando fuera a la escuela.
- Sin embargo, ahora siendo niño, las travesuras y malas actitudes continuaron.
- Pinocho es vendido a un circo donde allí recibe maltratos y es explotado.
- Después el dueño lo vende a un anciano que quiere la piel de Pinocho, así que lo tira al mar y es devorado por un tiburón.
- Adentro encuentra a Gepetto quien ha vivido ahí por dos años. Pinocchio y Gepetto logran salir una noche caminando por el interior del tiburón, el cual dormía con la boca abierta.