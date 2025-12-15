La historia real de Pinocho: no es como la de Disney y tampoco apta para niños

La verdadera historia de Pinocho

Pinocho fue creado por el escritor italiano Carlo Collodi en 1881. Su obra, Las aventuras de Pinocho, apareció inicialmente como una serie de relatos por entregas en un periódico. La Italia de fines del siglo XIX atravesaba pobreza, desigualdad y conflictos sociales, y Collodi utilizó al muñeco de madera como metáfora de esos problemas.

pinocho (1) ¿Sabías que la verdadera historia de Pinocho no es como Disney refleja en su película?

Desde el inicio, la historia tiene un tono moralizante y severo, muy alejado del cuento infantil moderno. Pues en el relato original, Pinocho es desobediente, agresivo y cruel. Golpea a Gepetto, maltrata al Grillo Parlante y huye constantemente de la escuela, además estuvo en la cárcel. Cada error tiene consecuencias durísimas: hambre, prisión, humillación y castigos físicos.