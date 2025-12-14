Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
River se consagró campeón de la Messi Cup tras derrotar en la final a Atlético de Madrid

River le ganó al Atlético de Madrid y se consagró campeón de la Messi Cup en el Chase Stadium de Miami.

Gustavo Privitera
Gustavo Privitera
River se quedó con la primera edición de la Messi Cup. El Millonario le ganó por 2 a 0 al Atlético de Madrid y se consagró campeón en el Chase Stadium de Miami.

El elenco riverplatense se impuso en la Messi Cup que organiza el astro rosarino con un doblete de Bruno Cabral.

El combinado Sub 16 del Millo jugó con rivales de la talla del Barcelona, Manchester City, Inter y Chelsea, antes de medirse en la final frente al Colchonero.

El certamen, que reunió a ocho academias juveniles de élite, se convirtió en un escenario de alto nivel para el desarrollo de jóvenes talentos.

Messi no estuvo presente en las semifinales y en la final por su gira por India.

Todos los resultados de la Messi Cup

Martes 9 de diciembre

  • Manchester City 3 - Inter de Milán 0
  • Inter Miami 4 - Newell’s Old Boys 0
  • Chelsea 4 - Atlético de Madrid 2
  • Barcelona 2 - River Plate 2

Miércoles 10 de diciembre

  • Newell’s Old Boys 3 - Chelsea 3
  • Inter Miami 0 - Atlético de Madrid 1
  • Inter de Milán 0 - Barcelona 3
  • River Plate 1 - Manchester City 2

Jueves 11 de diciembre

  • River Plate 5 - Inter de Milán 1
  • Atlético de Madrid 2 - Newell’s Old Boys 2
  • Chelsea 4 - Inter Miami 1
  • Manchester City 3 - Barcelona 1

Sábado 13 de diciembre

  • Newell's Old Boys 1 (3) - Inter de Milán 1 (1)
  • Barcelona 6 - Inter Miami 4
  • River Plate 3 - Chelsea 1
  • Manchester City 2 - Atlético de Madrid 3

Domingo 14 de diciembre

  • Partido por el tercer puesto: Chelsea 1 - Manchester City 2
  • Final: River 2 - Atlético de Madrid 0

