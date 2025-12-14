River se consagró campeón de la Messi Cup tras derrotar en la final a Atlético de Madrid

River se quedó con la primera edición de la Messi Cup. El Millonario le ganó por 2 a 0 al Atlético de Madrid y se consagró campeón en el Chase Stadium de Miami.
El elenco riverplatense se impuso en la Messi Cup que organiza el astro rosarino con un doblete de Bruno Cabral.
El combinado Sub 16 del Millo jugó con rivales de la talla del Barcelona, Manchester City, Inter y Chelsea, antes de medirse en la final frente al Colchonero.
El certamen, que reunió a ocho academias juveniles de élite, se convirtió en un escenario de alto nivel para el desarrollo de jóvenes talentos.
Messi no estuvo presente en las semifinales y en la final por su gira por India.
