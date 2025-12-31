Messi o Cristiano Ronaldo: quién quedó mejor ubicado entre los diez máximos goleadores del año

El último día del año sentencia que la lista de goleadores del 2025 ha quedado definida y el top diez se completó con la presencia de los inoxidablesLionel Messi y Cristiano Ronaldo quienes, con 38 y 40 años respectivamente, se impusieron a miles de delanteros mucho más jóvenes.
Aunque en algún momento los dos astros del fútbol mundial supieron liderar la lista, ahora quedaron fuera del podio; sin embargo, su cuota goleadora les permitió ubicarse entre los diez mejores.
El top 10 con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
Terminó el 2025 y el máximo goleador del año fue Kylian Mbappé quien convirtió 66 goles en 67 partidos entre sus aportes en el Real Madrid y en la selección de Francia . En la segunda posición quedó el inglés Harry Keane con 60 goles (Bayern Múnich e Inglaterra) y el podio lo completó Erling Haaland con 57 tantos defendiendo los colores del Manchester City y la selección de Noruega.
Más atrás en la tabla se ubicaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya que el argentino marcó 46 goles en 54 partidos entre el Inter Miami y la Selección argentina (su promedio fue de 0.85) quedándose con el puesto seis mientras que el portugues convirtió 41 tantos en 46 partidos jugando para el Al-Nassr y la selección de Portugal ubicandose en la novena posición.
Entre las sorpresas se destacan Kevin Hernández del Puerto Rico Surf con 48 goles (cuarto lugar) y Victor Osimhen del Galastaray y de la selección nigeriana que convirtió la misma cantidad de Messi, pero en menos partidos por lo que le arrebató la quinta posición al argentino (el jugador de la liga turca convirtió 46 goles en 51 partidos, su promedio fue de 0.90).