Messi o Cristiano Ronaldo: quién quedó mejor ubicado entre los diez máximos goleadores del año

Aunque en algún momento los dos astros del fútbol mundial supieron liderar la lista, ahora quedaron fuera del podio; sin embargo, su cuota goleadora les permitió ubicarse entre los diez mejores.

El top 10 con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Terminó el 2025 y el máximo goleador del año fue Kylian Mbappé quien convirtió 66 goles en 67 partidos entre sus aportes en el Real Madrid y en la selección de Francia . En la segunda posición quedó el inglés Harry Keane con 60 goles (Bayern Múnich e Inglaterra) y el podio lo completó Erling Haaland con 57 tantos defendiendo los colores del Manchester City y la selección de Noruega.