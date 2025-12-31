Fenómeno astronómico: cuándo ver las 13 lunas llenas del 2026

luna llen a

Un fenómeno astronómico marcado por eclipses

Marzo será protagonista de uno de los momentos más esperados por la comunidad científica y los aficionados a la astronomía. La Luna de Gusano, programada para el 3 de marzo, coincidirá con un eclipse lunar total. Durante casi una hora, el satélite cruzará la sombra umbral de la Tierra, tiñéndose de un color rojizo característico conocido popularmente como "luna de sangre". La visibilidad óptima de este evento se ubicará principalmente en el oeste de Norteamérica y la región del Pacífico.

El calendario de 2026 guarda otra particularidad interesante hacia la mitad del año: el mes de mayo contará con dos plenilunios. El primero será la Luna de Flores el día 1, y el segundo, el 31 de mayo, recibirá el nombre de Luna Azul. El verano continuará con la luna llena de Fresa el 29 de junio —que será una microluna—, seguida por la de Ciervo en julio y la de Esturión el 28 de agosto. Esta última coincidirá con un eclipse parcial visible en gran parte de América, Europa y África.

Cierre del ciclo anual

llena luna La luna llena vendrá acompañada de algún eclipse.

El año concluirá su actividad con la misma intensidad con la que comenzó, ofreciendo excelentes oportunidades para la fotografía nocturna y la observación simple. Tras la Luna de Cosecha el 26 de septiembre y la del Cazador el 26 de octubre, noviembre traerá la Luna de Castor, que también será una superluna. Finalmente, el 23 de diciembre se elevará la Luna Fría, también en categoría de superluna, cerrando el ciclo anual con un espectáculo de gran luminosidad en el cielo invernal.

A continuación, el cronograma completo de las apariciones lunares: