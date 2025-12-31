Los observadores del firmamento encontrarán condiciones excepcionales para la observación durante el próximo ciclo anual. El calendario oficial marca la llegada de trece plenilunios, una cifra superior a la habitual de doce, debido a la mecánica de la órbita terrestre. Esta configuración especial permite que cada fenómeno astronómico posea características únicas, incluyendo superlunas brillantes y eclipses que transformarán el aspecto habitual del cielo nocturno desde los primeros días de enero.
Fenómeno astronómico: cuándo ver las 13 lunas llenas del 2026
El calendario de 2026 traerá 13 plenilunios. Descubre cada fecha y detalle de este fenómeno astronómico que incluirá eclipses y superlunas
La actividad celeste inicia temprano con la llamada Luna de Lobo, prevista para alcanzar su plenitud el sábado 3 de enero. Este satélite natural se presentará como una superluna, marcando el final de una serie de cuatro eventos consecutivos de gran magnitud que comenzó en octubre del año anterior. Su punto de máxima iluminación ocurrirá exactamente a las 5:03 a.m. EST, ofreciendo una vista privilegiada y brillante que también podrá apreciarse con claridad durante las noches del viernes y el domingo.
La diferencia notable en el tamaño y brillo durante estos eventos tiene una explicación orbital precisa relacionada con la distancia entre la Tierra y su satélite. Cuando la luna coincide con el perigeo, su punto más cercano al planeta en su trayectoria elíptica, se percibe significativamente más grande y luminosa. Por el contrario, cuando el plenilunio ocurre en el apogeo, el punto más lejano de la órbita, se denomina microluna y su diámetro aparente disminuye desde la perspectiva terrestre.
Un fenómeno astronómico marcado por eclipses
Marzo será protagonista de uno de los momentos más esperados por la comunidad científica y los aficionados a la astronomía. La Luna de Gusano, programada para el 3 de marzo, coincidirá con un eclipse lunar total. Durante casi una hora, el satélite cruzará la sombra umbral de la Tierra, tiñéndose de un color rojizo característico conocido popularmente como "luna de sangre". La visibilidad óptima de este evento se ubicará principalmente en el oeste de Norteamérica y la región del Pacífico.
El calendario de 2026 guarda otra particularidad interesante hacia la mitad del año: el mes de mayo contará con dos plenilunios. El primero será la Luna de Flores el día 1, y el segundo, el 31 de mayo, recibirá el nombre de Luna Azul. El verano continuará con la luna llena de Fresa el 29 de junio —que será una microluna—, seguida por la de Ciervo en julio y la de Esturión el 28 de agosto. Esta última coincidirá con un eclipse parcial visible en gran parte de América, Europa y África.
Cierre del ciclo anual
El año concluirá su actividad con la misma intensidad con la que comenzó, ofreciendo excelentes oportunidades para la fotografía nocturna y la observación simple. Tras la Luna de Cosecha el 26 de septiembre y la del Cazador el 26 de octubre, noviembre traerá la Luna de Castor, que también será una superluna. Finalmente, el 23 de diciembre se elevará la Luna Fría, también en categoría de superluna, cerrando el ciclo anual con un espectáculo de gran luminosidad en el cielo invernal.
A continuación, el cronograma completo de las apariciones lunares:
3 de enero: Luna de Lobo (Superluna)
1 de febrero: Luna de Nieve
3 de marzo: Luna de Gusano (Eclipse total)
1 de abril: Luna Rosa
1 de mayo: Luna de Flores
31 de mayo: Luna Azul
29 de junio: Luna de Fresa (Microluna)
29 de julio: Luna de Ciervo
28 de agosto: Luna de Esturión (Eclipse parcial)
26 de septiembre: Luna de Cosecha
26 de octubre: Luna del Cazador
24 de noviembre: Luna de Castor (Superluna)
23 de diciembre: Luna Fría (Superluna)