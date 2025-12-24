Cuántos minutos durará el eclipse más largo del siglo: un fenómeno astronómico único

Según pudo confirmar la NASA, el eclipse solar alcanzará los 6 minutos y 22 segundos de oscuridad absoluta, una duración excepcional que no se repetirá en los próximos cien años.

Este eclipse alcanza su duración récord porque en ese momento la Luna estará en el punto más cercano a la Tierra (perigeo), mientras que la Tierra estará en una posición que favorece la duración de la sombra.

fenomeno astronomico, eclipse El sur de África y el norte de Europa tendrán una vista privilegiada.

En concreto, la franja de totalidad cruzará parte de Europa, el norte de África y Medio Oriente. En tierra firme pasará por países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. El sur de África y el norte de Europa tendrán una vista privilegiada.

La seguridad a la hora de observar el fenómeno astronómico

A pesar de la magnitud del fenómeno, los expertos en astronomía recuerda que la seguridad visual es fundamental. Los ojos deben protegerse con anteojos certificados durante todas las etapas del eclipse, excepto en los segundos de totalidad absoluta, cuando el Sol queda completamente cubierto.

La observación de este fenómeno astronómico sin la protección necesaria puede causar un daño irreversible en la retina ocular, por ende, las medidas de prevención son indispensables.

Este eclipse solar total promete ser un evento histórico, una oportunidad para disfrutar de un espectáculo cósmico que no volverá a repetirse por décadas. Por supuesto, será aprovechado y estudiado por los especialistas.