El asombroso fenómeno astronómico que oscurecerá a todo el planeta y no se repetirá en cien años

La franja de totalidad cruzará parte de Europa, el norte de África y Medio Oriente. En tierra firme pasará por países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Según los expertos, el norte de Europa y el sur de África tendrán una vista privilegiada del fenómeno astronómico.

Como todo eclipse, este fenómeno generará momentos de oscuridad prolongada en partes del planeta, es decir, el día se transformará en noche durante varios minutos, siendo un espectáculo único.

Eclipse solar anular.jpg El eclipse solar durará más de 6 minutos.

Este eclipse solar total promete ser un evento histórico, una oportunidad para disfrutar de un espectáculo cósmico que no volverá a repetirse por décadas. Por supuesto, será aprovechado y estudiado por los especialistas.

Cuánto durará el eclipse solar más largo de todo el siglo

Según pudo confirmar la NASA, el eclipse solar alcanzará los 6 minutos y 22 segundos de oscuridad absoluta, una duración excepcional que no se repetirá en los próximos cien años.

A pesar de la magnitud del fenómeno, la NASA recuerda que la seguridad visual es fundamental. Los ojos deben protegerse con anteojos certificados durante todas las etapas del eclipse, excepto en los segundos de totalidad absoluta, cuando el Sol queda completamente cubierto.

La observación de este fenómeno astronómico sin la protección necesaria puede causar un daño irreversible en la retina ocular, por ende, las medidas de prevención son indispensables.