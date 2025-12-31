Los intensos ejercicios que realizan en la Marina de los Estados Unidos para ganar masa muscular en 60 minutos

Existen distintas rutinas de entrenamiento para ganar masa muscular en poco tiempo, pero ninguna tan dura y efectiva como la que realizan en la Marina de los Estados Unidos. Estos ejercicios combinan cardio, fuerza y resistencia, permitiéndonos lograr resultados magníficos en sesiones breves de 60 minutos.
Estos son los duros entrenamientos que realizan los Navy SEAL de la Marina de los Estados Unidos
De acuerdo a lo que explican los especialistas de Men’sHealth, los Navy SEAL de la Marina de los Estados Unidos se caracterizan por su imponente condición física. Para adquirirla, no será necesario sobrevivir al programa de 24 semanas, ya que con cualquiera de las siguientes rutinas de entrenamiento con 60 minutos de duración lograrás resultados óptimos.
- Murph
El entrenamiento representa un desafío que pone a prueba la resistencia. Si querés, podés hacerlo con un chaleco con peso para lograr más intensidad. El mismo consiste en correr 1,5 km, hacer 100 dominadas, 200 flexiones, 300 sentadillas con salto y nuevamente correr 1,5 km.
Esta rutina trabaja todos los grupos musculares principales: parte superior del cuerpo, parte inferior y cardio.
- Circuito de combate SEALFIT
Otro entrenamiento es el circuito de combate SEALFIT, el cual se centra en la fuerza funcional y el acondicionamiento bajo fatiga. Las carreras aumentarán tu frecuencia cardíaca y desarrollarán resistencia, mientras que los ejercicios aumentarán masa muscular en tren inferior, superior y core.
Esta rutina consiste en hacer 4 rondas de:
- Carrera de 400 m
- 20 flexiones
- 15 dominadas (o remos invertidos)
- 20 sentadillas con peso corporal
- 15 arranques con mancuernas (por brazo, peso moderado)
- Entrenamiento de baraja de cartas
Se trata de un método de entrenamiento aleatorio de alta intensidad donde cada carta palo se le asigna un ejercicio y el número de la carta determina las repeticiones:
Corazones: flexiones
Picas: sentadillas
Rombos: abdominales
Tréboles: burpees
Por ejemplo, si sacás un siete de corazones, son 7 flexiones, luego sacas una reina de tréboles, son 10 burpees y así sucesivamente.
- Triple amenaza
Esta rutina de entrenamiento consiste en realizar 20 minutos de carrera, 20 minutos de remo y 20 minutos de senderismo con una mochila de 25 kilos, alternando 45 segundos rápido y 30 segundos suave.