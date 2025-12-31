Los intensos ejercicios que realizan en la Marina de los Estados Unidos para ganar masa muscular en 60 minutos

Esta rutina trabaja todos los grupos musculares principales: parte superior del cuerpo, parte inferior y cardio.

ejercicio entrenamiento Estos ejercicios permitirán ganar masa muscular en poco tiempo.

Circuito de combate SEALFIT

Otro entrenamiento es el circuito de combate SEALFIT, el cual se centra en la fuerza funcional y el acondicionamiento bajo fatiga. Las carreras aumentarán tu frecuencia cardíaca y desarrollarán resistencia, mientras que los ejercicios aumentarán masa muscular en tren inferior, superior y core.

Esta rutina consiste en hacer 4 rondas de:

Carrera de 400 m 20 flexiones 15 dominadas (o remos invertidos) 20 sentadillas con peso corporal 15 arranques con mancuernas (por brazo, peso moderado)

Entrenamiento de baraja de cartas

Se trata de un método de entrenamiento aleatorio de alta intensidad donde cada carta palo se le asigna un ejercicio y el número de la carta determina las repeticiones:

Corazones: flexiones

Picas: sentadillas

Rombos: abdominales

Tréboles: burpees

Por ejemplo, si sacás un siete de corazones, son 7 flexiones, luego sacas una reina de tréboles, son 10 burpees y así sucesivamente.

marina estados unidos Estos ejercicios realizan en la Marina de los Estados Unidos.

Triple amenaza

Esta rutina de entrenamiento consiste en realizar 20 minutos de carrera, 20 minutos de remo y 20 minutos de senderismo con una mochila de 25 kilos, alternando 45 segundos rápido y 30 segundos suave.