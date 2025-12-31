Como cada año, el prestigioso diario uruguayo El País realiza una encuesta entre los periodistas más destacados del continente, quienes eligen a los mejores jugadores de América. Y Lionel Messi(con 38 años) volvió a ser seleccionado junto a otros cuatro argentinos.
Flamengo fue el equipo que copó el mejor equipo del continente y es entendible: el conjunto brasilero salió campeón del Brasileirão, del campeonato Carioca y de la Copa Libertadores. Además tuvo un buen desempeño en el Mundial de Clubes y perdió la final de la FIFA Intercontinental Cup frente al PSG por penales.
Lionel Messi integra el 11 ideal de América con otros cuatro argentinos
Giorgian de Arrascaeta, volante ofensivo uruguayo que juega en el Flamengo, fue elegido como Rey de América por su desempeño en el 2025; luego de su premiación el diario El País reveló quiénes son los mejores jugadores del continente eligiendo a 11 jugadores y a un director técnico.
Entre los argentinos elegidos también están el mediocampista Santiago Sosa (Racing) y los delanteros José Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing) y Lionel Messi (Inter Miami); de esta manera Argentina se convirtió en el país que más jugadores aportó.
Brasil sumó a los defensores Danilo y Leo Pereira (ambos del Flamengo), Paraguay al defensor Gustavo Gómez (Palmeiras), Uruguay a los mediocampistas Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela (los dos del equipo ganador de la Copa Libertadores) y el 11 ideal lo completa el mediocampista chileno Erick Pulgar (también del Fla).
De esta manera el equipo que más jugadores sumó en la elección fue el Flamengo con seis de sus jugadores, pero se le suma una séptima figura ya que el entrenador Filipe Luis también fue seleccionado como el mejor de América.
Lionel Messi quedó ternado pero perdió el premio Rey de América
Además de seleccionar al mejor once de América se eligió al mejor del continente donde estuvieron ternados De Arrascaeta (quien ganó el premio con el 62.8 de los votos), Lionel Messi (tuvo el 14.8% de los votos) y tercero quedó Adrián Maravilla Martínez (5%).
Con respecto al mejor entrenador el brasilero Filipe Luis fue elegido por sobre Gustavo Alfaro (técnico de la selección de Paraguay) y Gustavo Costas (DT de Racing).