Lionel Messi integra el 11 ideal de América con otros cuatro argentinos

Agustín Rossi fue elegido como el mejor arquero y resultó el argentino más votado (181 de los 264 posibles). Este reconocimiento lo vuelve a colocar en un lugar de privilegio y deja abierta la expectativa sobre lo que sucederá en el próximo Mundial, ya que no está siendo considerado por Lionel Scaloni, pero aún podría ser convocado por la selección de Brasil debido a que cuenta con doble ciudadanía.

Entre los argentinos elegidos también están el mediocampista Santiago Sosa (Racing) y los delanteros José Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing) y Lionel Messi (Inter Miami); de esta manera Argentina se convirtió en el país que más jugadores aportó.

Brasil sumó a los defensores Danilo y Leo Pereira (ambos del Flamengo), Paraguay al defensor Gustavo Gómez (Palmeiras), Uruguay a los mediocampistas Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela (los dos del equipo ganador de la Copa Libertadores) y el 11 ideal lo completa el mediocampista chileno Erick Pulgar (también del Fla).

De esta manera el equipo que más jugadores sumó en la elección fue el Flamengo con seis de sus jugadores, pero se le suma una séptima figura ya que el entrenador Filipe Luis también fue seleccionado como el mejor de América.

En la elección votaron 264 periodistas: 45 uruguayos, 33 argentinos, 33 brasileños, 23 ecuatorianos, 20 colombianos, 20 venezolanos, 18 paraguayos, 16 chilenos, 14 peruanos, 10 mexicanos, 10 bolivianos, 10 estadounidenses, 3 costarricenses, 3 salvadoreños, 3 hondureños y 3 panameños.

Además de seleccionar al mejor once de América se eligió al mejor del continente donde estuvieron ternados De Arrascaeta (quien ganó el premio con el 62.8 de los votos), Lionel Messi (tuvo el 14.8% de los votos) y tercero quedó Adrián Maravilla Martínez (5%).

Con respecto al mejor entrenador el brasilero Filipe Luis fue elegido por sobre Gustavo Alfaro (técnico de la selección de Paraguay) y Gustavo Costas (DT de Racing).