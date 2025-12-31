La colosal rueda hidráulica que sigue funcionando hasta el día de hoy: cuál es y a dónde está

Su estructura de hierro y madera, pintada de blanco y rojo, domina el pequeño valle de Laxey y ofrece una postal que parece congelada en el tiempo, ya que fue diseñada e inaugurada formalmente en 1854.

La rueda se encuentra en la pintoresca Isla de Man, un territorio autónomo situado entre Gran Bretaña e Irlanda. Rodeada de colinas verdes, casitas tradicionales y senderos turísticos, la zona se ha transformado en una parada obligada para viajeros curiosos y amantes de la historia.

Visitarla permite no solo observar su imponente mecanismo, sino también subir a sus pasarelas y disfrutar de vistas panorámicas del pueblo y el paisaje circundante.

rueda hidráulica (2) Los visitantes pueden viajar hasta el pueblo de Laxey a observar esta gran rueda en un tren eléctrico antiguo.

En cuanto a su historia, durante el auge minero del siglo XIX, la rueda cumplía un rol esencial: extraer agua de las galerías subterráneas para que los trabajadores pudieran continuar con la explotación del yacimiento. Funcionaba únicamente con la fuerza del agua, un claro ejemplo de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

En aquella época había un gran problema, si bien la minería era la actividad principal en el pueblo de Laxey, las minas de plomo y zinc eran ricas, pero el agua inundaba los pozos constantemente. Como la isla no tenía depósitos de carbón para alimentar máquinas de vapor, los ingenieros recurrieron a la fuerza de la naturaleza. Así nació la Rueda de Laxey

Hoy, su movimiento se mantiene preservando la memoria del trabajo minero de la región. Por ello, es un patrimonio industrial único, es una ingeniería histórica que aún funciona y es una gran atracción turística clave de la isla.

Características que hacen a esta rueda hidráulica única en el mundo