Faustino Oro cerró el Mundial de ajedrez con otro récord

Faustino Oro jamás olvidará el 2025. El chico, de solo 12 años, tendrá un enorme motivo para brindar, sin alcohol, claro. Cerrado los dos Mundiales de Qatar de ajedrez(modalidades rápidas y blitz), el argentino vuelve a sus pagos con dos récords dentro de su valija y un crecimiento asombroso en sus números.
Hablando de marcas, Faustino Oro se convirtió en el jugador más joven de la historia en superar los 2500 puntos ELO en las tres modalidades de competencia (clásica, rápida y blitz). Pero esa no es todo, porque además, fue el ajedrecista más joven en ganarle a un top 10 vigente en un torneo oficial (derrotó al actual 7 del ranking en blitz, Levon Aronian).
En cuanto a su rendimiento personal, lo de Faustino Oro también es magnífico comparado con el 2024: de un año a otro, mejoró 302 puntos su rendimiento en el Campeonato Mundial de Blitz, quedó en el puesto 72 del certamen, venció a un 7 del mundo (activo), a un ex Campeón Mundial y a jugadores de categoría elite.
Ahora, su próximo desafío será convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia. Para eso deberá alcanzar la norma que le falta (ya tiene dos y supera los 2500 puntos ELO) antes del próximo 7 de marzo. Un tema: deberá ser en un certamen de partidas clásicas, por eso, el Mundial de Qatar no contabilizó.
Cómo les fue a los argentinos en el Mundial de ajedrez
Faustino Oro: 72° puesto, con 10.5 puntos en 19 rondas. Nueve triunfos, tres empates y siete derrotas. Performance de 2660.
Candela Francisco: 50° puesto, con 8 puntos en 15 rondas. Ocho victorias y siete caídas.