Faustino Oro cerró el Mundial de ajedrez con otro récord

Hablando de marcas, Faustino Oro se convirtió en el jugador más joven de la historia en superar los 2500 puntos ELO en las tres modalidades de competencia (clásica, rápida y blitz). Pero esa no es todo, porque además, fue el ajedrecista más joven en ganarle a un top 10 vigente en un torneo oficial (derrotó al actual 7 del ranking en blitz, Levon Aronian).

faustino oro Faustino Oro quiere ser el Gran Maestro más joven de la historia. FIDE

En cuanto a su rendimiento personal, lo de Faustino Oro también es magnífico comparado con el 2024: de un año a otro, mejoró 302 puntos su rendimiento en el Campeonato Mundial de Blitz, quedó en el puesto 72 del certamen, venció a un 7 del mundo (activo), a un ex Campeón Mundial y a jugadores de categoría elite.