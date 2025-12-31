Cómo cubrir las grietas de una pileta usando un poco de telgopor: truco casero efectivo

Todo lo que tienes que hacer es mezclar hasta obtener una pasta, aplicable sobre grietas limpias y secas. Como si fuese poco, creas un sellador resistente al agua.

Lo primero que tienes que hacer es limpiar profundamente la grieta, eliminando polvo, algas y restos sueltos. La zona debe estar totalmente seca.

En un frasco de vidrio, coloque un poco de solvente (thinner, nafta o gasolina) y añada trozos pequeños de telgopor. El telgopor se disolverá instantáneamente.

El telgopor se disolverá en esta mezcla.

Agrega todo el telgopor que sea necesario hasta obtener una pasta homogénea. Luego llegará el momento de la aplicación en la mencionada grieta.

Este sellador actúa como un impermeabilizante, útil para pequeñas grietas y fisuras en el concreto, por lo que debes dejarlo actuar en tu pileta.

Consejos a la hora de realizar esta preparación

Realice el procedimiento en un lugar ventilado y lejos de niños, ya que el solvente tiene un olor fuerte y es inflamable.

Para grietas mayores a 5 mm, se recomienda abrir la grieta previamente, limpiarla y utilizar un sellador específico de poliuretano, usando la mezcla de telgopor como un refuerzo adicional.

Utilice guantes durante la aplicación.

Si esto no funciona, será mejor que recurras al uso de distintos productos químicos o te contactes con un especialista para que pueda solucionarlo.