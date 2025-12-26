Una niña de 2 años murió ahogada en una pileta de lona el día de Navidad

El hecho fue reportado cerca de las 20:40, cuando ingresó un aviso al Centro de Salud de la zona informando sobre el arribo de una menor sin signos vitales. Según las primeras informaciones, la pequeña se encontraba jugando en la orilla de una pileta tipo Pelopincho en el domicilio de un familiar cuando, en un descuido, habría caído al agua.

La desesperación de la familia de la nena que se ahogó

Al notar su ausencia, sus allegados encontraron a la nena flotando en el interior de la pileta y la trasladaron inmediatamente al centro asistencial.